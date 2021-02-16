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Новые транспортные проекты между Казахстаном и Узбекистаном обсуждают в Ташкенте

Автор:  
Мадибек Джанибеков
16 Февраля 2021, 15:54
Новые транспортные проекты между Казахстаном и Узбекистаном обсуждают в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В рамках визита делегации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК в Узбекистан обсуждены перспективы углубления сотрудничества между двумя странами, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

На переговорах, состоявшихся между заместителем министра индустрии и инфраструктурного развития РК Бериком Камалиевым и исполняющим обязанности министра транспорта РУз Илхомом Махкамовым, произведен обмен мнениями по совместной реализации инфраструктурных проектов. В частности, обсуждены вопросы по осуществлению проекта строительства железной дороги для скоростных поездов по линии Туркестан – Шымкент – Ташкент, прокладки новой железнодорожной линии Мактаарал – Дарбаза.

Также рассмотрены вопросы по увеличению интенсивности имеющихся и созданию новых маршрутов авиарейсов между нашими странами, в частности, налаживанию постоянных перелетов из Казахстана в Самарканд и Ургенч и обратно.

Кроме того, стороны обсудили вопросы восстановления железнодорожных маршрутов с учетом эпидемиологической обстановки.


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