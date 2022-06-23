23 Июня 2022 19:00

Новые точки притяжения туристов появляются в Боровом

БОРОВОЕ. КАЗИНФОРМ – Отдых в Боровом - это не только купание в озерах или посещение поляны Абылай хана. Здесь появилось множество объектов, о которых могут и не знать туристы. Как за пределами, так и внутри курортного городка имеются новые точки притяжения для иностранных и казахстанских туристов. Государство уделяет особое внимание развитию внутреннего туризма. В последние годы Казахстан становится привлекательным не только для посещения, но и проживания. Только по инициативе Управления делами Президента РК в Боровом функционирует ряд интересных объектов, которые являются неким отражением прошлого и настоящего, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Управление делами Президента создает новые объекты, которые становятся точкой притяжения туристов. На них невозможно заработать, поэтому бизнес не берет на себя обязательства. Однако эти проекты необходимы для развития курорта. Поэтому этим вопросом занимаются наши подведомственные организации: ТОО «Бурабай даму» для развития инфраструктуры курорта и ГНПП «Бурабай» для охраны леса и развития лесных массивов. Туристы часто едут отдыхать на Щучинско-Боровскую курортную зону, однако для пешеходов не предусмотрена отдельная дорога. Мы построили пешеходные велосипедные дорожки, устранили возможную аварийную ситуацию. Пешеходам сделали отдельную дорожку - было построено более 30 км, чтобы туристам было удобно и комфортно прогуляться», - поделилась пресс-секретарь Управления делами Президента Елена Кливец.

Проектов, улучшающих безопасное пребывание туристов, много. На поляне Абылай хана построили смотровую площадку с целью обеспечения безопасности туристов, которые стремятся к видам с высоты облаков.

Путь к площадке оборудовали указателями, скамейками и урнами. Непосредственно на площадку ведет лестница с перилами. Расположена смотровая площадка на высоте 780 м. Стоит преодолеть это расстояние ради необыкновенного вида, открывающегося на горную гряду и Поляну Абылай хана. Отсюда также легче подняться на вершину горы Кокшетау и Чертову катушку. Поход на вершину требует только физических затрат.

Пандемия дала новый толчок развитию внутреннего туризма, увеличился поток туристов. В прошлом году за один день Бурабай посетили около 70 тыс. человек. Чтобы не потерять интерес туристов к этой местности, здесь каждый год появляются новые объекты. Управление делами Президента направляет средства на улучшение инфраструктуры курорта, чтобы туристам было приятно и комфортно познавать красоты казахстанской Швейцарии.

Самое главное – объекты появляются не в ущерб природе. На прошлой неделе ГНПП «Бурабай» получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО. Лесники, биологи следят за уровнем воды в озерах, зарыбляют озера, делают заготовку корма для копытных диких животных.

Пластиковая бутылка с водой, брошенная в лесу, может спровоцировать пожар. Поэтому не следует оставлять ее в лесу. Он может загореться через несколько дней. Пластиковая бутылка с небольшим количеством воды, брошенная на хвою, может поджечь лес. Везде висят таблички, к сожалению, многие обходят их стороной. Чтобы минимизировать число пожаров в лесу, Управлением делами Президента была разработана система «Smart Burabai».

«Система работает уже второй год. На территории национального парка установлено 13 вышек, которые реагируют на температуру и выявляют дым. Все сигналы поступают на пульт «102». Путем приближения камеры выясняем, действительно ли это дым, или пыль. По рации говорят, в каком квартале это произошло, наши сотрудники выходят на место происшествия, там же принимают решение. Существует также специальное оборудование – это своего рода тревожная кнопка для туристов. Допустим, если турист заблудился, он может нажать на эту кнопку и позвать на помощь», - рассказал лесовод, руководитель отдела науки ГНПП «Бурабай» Евгений Архипов.

Благодаря системе мониторинга лесники могут ориентироваться по местности и предотвращать пожары. Эти меры принимаются для развития курорта и лесных массивов.

«Однажды система обнаружила дым на горе Кокшетау. Трое туристов развели там костер, решили переночевать. Наши лесники почти час карабкались на гору, тащили рюкзак с водой и потушили пожар. Туристов же оштрафовали на 100 МРП (около 300 тыс. тенге). Пожар лесники тушат сами. У них большой опыт. Благодаря этой системе за последние годы значительно сократилась площадь пожара, уменьшилась степень ущерба лесу. Раньше все мониторили вручную, а сейчас оперативно выявляем, где произошел пожар. Чем опасны костры на горах? Если маленький уголек останется за камнем, то огонь может вспыхнуть даже через несколько дней», - пояснила пресс-секретарь Управления делами Президента Елена Кливец.

В ходе пресс-тура журналистам поведали историю 600-летней сосны.

Легенда гласит, что эта сосна пережила пять пожаров и восстанавливалась. Лес при должном уходе может исцеляться, а человек помогает ему в этом. Проведя углеродный анализ внешних колец дерева, выяснилось, что возраст сосны - 270 лет, однако сердцевина дерева не поддается анализу и точному определению. Необходимо проводить лабораторные исследования. Но из уст в уста передается легенда, что дереву на самом деле около 600 лет. Это уникальное явление, так как сосна столько не живет, дерево «видело» таких ханов, как Кенесары и Абылай.

Скоро в Боровом появится еще одна зона отдыха – Акбура. Курортный объект строится в 20 км от поселка Бурабай. Управление делами Президента прокладывает инженерные сети и необходимую инфраструктуру.

В планах Управления делами Президента – построить шесть смотровых площадок для туристов аналогичных той, которая существует. В приоритете - обеспечить безопасность любителям обзорных видов и путешествовать по просторам страны.



