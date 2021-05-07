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    13:54, 07 Май 2021 | GMT +6

    Новые точки притяжения под открытым небом создадут в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новые точки притяжения для времяпровождения под открытым небом создадут в Нур-Султане. Об этом сообщается на официальной странице столичного акимата в Instagram, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В текущем году продолжаем масштабные работы по развитию дворовых территорий и общественных пространств (парков, скверов, бульваров). Только за этот сезон благоустройства отремонтируем и построим 120 дворов и 40 общественных пространств. Таким образом, на некогда ничем непримечательных местах, заброшенных участках, пустырях появятся новые точки притяжения для времяпровождения под открытым небом», - отмечено в сообщении.


    В акимате добавили, что столица развивается в рамках мастер-плана «Нур-Султан - комфортный город».

    При благоустройстве основной акцент, как и в прошлом году, будет на старой части города и в жилых массивах.

    К примеру, мкр-н Алатау (р.Байконыр) планируется закольцевать внутридворовыми территориями. В данном квадрате улиц будут благоустроены девять больших дворов, что позволит охватить все близлежащие жилые комплексы. (ул. Иманова 32, 32/1, 32/2, 34, 36; ул. Бейсекбаева 1, 3; ул. Тархана 5, 5/1, 7, 7/1). Здесь проживают порядка 1800 детей. Будут футбольные и баскетбольные поля, детские игровые зоны, тренировочные площадки, воркаут-зоны, уютные беседки, площадка для выгула собак и т.д.


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