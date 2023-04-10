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Новые типовые учебные программы разработали для колледжей в Казахстане

Редактор:  
Ринат Дусумов
10 Апреля 2023, 12:08
Новые типовые учебные программы разработали для колледжей в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 сентября текущего года в колледжах будут внедрены новые типовые учебные программы по шести направлениям и 16 дисциплинам. В их числе педагогическое, социально-экономическое, технико-технологическое, художественно-технологическое, аграрно-технологическое, общественно-гуманитарное направления. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минпросвещения РК.

В новых типовых учебных программах предусмотрена возможность изменять количество часов и содержание тем до 25% с учетом требований работодателей и региональных особенностей.

«Для повышения интереса обучающихся к будущей профессии в учебных программах общеобразовательных дисциплин учитывается профильная направленность, которая позволяет повысить мотивацию у обучающихся и обеспечит опережающий вход в выбранную специальность. Способствует развитию профессионально-познавательного интереса к будущей профессии. Например, при изучении темы «Объёмы» занятие возможно провести в мастерской, где с преподавателем специальных дисциплин рассматривается двигатель. Педагог показывает, как он работает, затем вместе со студентами рассматривают чертёж двигателя и остальных элементов, таких как камера сгорания, поршень, цилиндр, литраж и степень сжатия. Для специалиста эти знания являются важными, а их получение возможно при изучении математики», - пояснил директор департамента технического и профессионального образования Ернат Жунусов.
Отметим, 80% поступающих в колледжи – выпускники 9 классов, которые в первый год обучения изучают общеобразовательные дисциплины. Если ранее колледжи основывались на типовые учебные программы общего среднего образования, то теперь у студентов появится возможность изучать предметы на практических занятиях, ориентированных на выбранную специальность.


Образование   Минпросвещения РК  
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