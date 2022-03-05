Новые тенденции в образовании назвал глава Фонда науки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новые тенденции на рынке труда и в сфере образования озвучил председатель правления АО «Фонд науки» Арын Орсариев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рынок труда сейчас сильно меняется, соответственно, и образование. Мы видим, что есть ряд профессий, которые исчезают. Например, водителя лифта нет уже 50 лет. Ожидается, что так же будет с рынком перевозчиков. Индустрия 4.0 обещает привести к тому, что 45% профессий исчезнет либо видоизменится. Уже есть алгоритмы, которые сокращают бухгалтеров и нотариусов. В Париже уже второй десяток лет метро без водителей. В Дубае к концу десятилетия четверть такси будет беспилотным», - рассказал он на форуме по обсуждению потенциала девушек и женщин Казахстана в столице.

По его словам, есть новые тенденции, когда обучение проводится без преподавателей. В Нур-Султане есть школа Alem, где ребята учатся без педагогов. Вторая важная тенденция – это геймификация обучения.

«У меня четверо детей, двое из них много зависают на Minecraft. В начале прошлого года компания заявляла о том, что они целые школьные программы закачивают в эти игры. И у них сформирована целая библиотека поурочных планов по истории, математике, естественным наукам. Есть еще очень интересный пример, когда казахстанец Иманбек стал обладателем музыкальной премии Грэмми, а он вообще не имеет музыкального образования. Всему он научился через YouTube», - добавил А.Орсариев.

Он привел слова известного философа Алекса Кролла, согласно которым, как бы ни развивалась техника, как бы ни развивалась история образования, такая профессия, как предприниматель, либо не исчезнет, либо исчезнет в самую последнюю очередь. В связи с чем глава Фонда науки призывал всех к этому стремиться. При этом есть более сложное и глубокое предпринимательство – это технологическое предпринимательство. Он привел в пример из этой сферы известных Марка Цукерберга и Илона Маска.