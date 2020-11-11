Новые технологии являются не только вызовом, но и возможностями для СМИ – Аскар Умаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новые технологии являются не только вызовом, но и возможностями для средств массовой информации. Об этом заявил председатель правления АО МИА «Казинформ» Аскар Умаров, открывая работу панельной сессии «Мультиплатформенность» Astana Media Week 2020, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Все мы знаем, что совсем в недалеком прошлом СМИ работали на одной платформе, то есть это могла быть либо газета, телевидение или радио. Но пришел Интернет. Сегодня СМИ должны действовать на разных платформах для того, чтобы не потерять свою аудиторию», - сказал Аскар Умаров.

Спикер добавил, что журналистика стала технологически меняться, причем меняться стремительно.

«Мы видим, что буквально каждые пять лет приходит что-то новое и медиаплатформы сегодня являются не только вызовом, но и возможностями для того, чтобы увеличить аудиторию и донести качественную информацию до конечного пользователя», - подчеркнул Аскар Умаров.

Глава МИА «Казинформ» добавил, что в большей степени с медиаплатформенностью сегодня работают информационные агентства.

«Поскольку они, как и в прежние времена, должны действовать оперативно, то есть подавать быстрые и качественные новости. Мы видим как традиционные СМИ – газеты, телевидение и радио тоже переходят на многофункциональные платформы», - резюмировал Аскар Умаров

Ранее сообщалось, что в столице Казахстана стартовала Astana Media Week 2020.

Astana Media Week – ежегодное мероприятие, организуемое Министерством информации и общественного развития. Тема нынешнего года: «Работа с построением







