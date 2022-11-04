Новые технологии внедряются при строительстве автодорог в Казахстане

4 Ноября 2022, 13:15

4 Ноября 2022, 13:15

Новые технологии внедряются при строительстве автодорог в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев не раз говорил и продолжает обращать внимание на качество казахстанских дорог, требующих ежегодного ремонта, что приводит к неэффективному расходованию государственных средств. Что делается для их улучшения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, в апреле прошлого года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что состояние республиканских и местных дорог в стране вызывает справедливые нарекания граждан. И поручил Правительству, акимам и правоохранительным органам принять системные меры по выправлению ситуации.

В начале прошлого месяца, в ходе посещения Карагандинской области, Глава государства вновь говорил о качестве автомобильных дорог, оказывающих особое влияние на развитие региона. В частности, он отметил, что строительство дороги, проходящей через город Балхаш, идет очень медленно. Важное значение имеет и трасса Караганда – Жезказган, ремонт дороги протяженностью более 500 километров позволит улучшить связь с центральными районами, придаст импульс развитию Улытауской области, увеличит инвестиционный и туристический потенциал двух областей. То же самое относится к ремонту автодороги Караганда – Каркаралинск.

Надо сказать, что отечественные автодорожники стремятся шагать в ногу со временем и применяют передовые методы работы. Так, при строительстве автодорог внедряется американская технология проектирования асфальтобетонных смесей.

Как отмечают эксперты, сегодня дороги в Казахстане проектируются и строятся по нормативам, основанным на документах советского периода (ГОСТы), но время не стоит на месте и условия службы автодорог меняются, растут нагрузки, увеличивается трафик и скоростной режим. И сегодня одной из основных задач отрасли стал переход на международные стандарты проектирования и строительства и, в целом, постоянное повышение культуры производства.

Многое зависит и от качества используемых при строительстве дорог материалов. «В целях повышения качества автомобильных дорог наши структурные подразделения занимаются не только контролем качества работ и материалов, но и активно изучают и внедряют новые технологии и подходы к проектированию и строительству», - отмечает директор департамента науки и внедрения новых технологий Национального центра качества дорожных активов Нуржан Досаев.

Одним из ярких примеров этой работы является проект по внедрению американской технологии проектирования асфальтобетонных смесей с наилучшими характеристиками в сотрудничестве НЦКДА с «Назарбаев Университетом». Внедрение технологии, адаптированной под условия страны, позволит улучшить качество автомобильных дорог.

«Технология Superpave позволит увеличить качество, сроки службы, и работает благодаря рационально подобранному составу асфальтобетонных смесей с применением современного лабораторного оборудования. Эта система проектирования прошла апробацию в государствах Европы, а также в США, Канаде, Китае и Саудовской Аравии», - поясняет Нуржан Досаев.

Метод Superpave характеризуется увеличением стойкости дорожного полотна к следующим изменениям: колееобразование, усталостные растрескивания, низкотемпературное трещинообразование, остаточные деформации. К примеру, асфальт подбирается под конкретные природно-климатические условия, то есть в южных регионах страны - стойкий к высоким температурам, в северных - к низким температурам растрескивания.

«В этом году мы приступили непосредственно к подготовительной работе по внедрению Superpave, уже имеется проект дорожной карты, разрабатываются подробные мануалы для работы с оборудованием, выстроена логика и этапность внедрения», – рассказывает Нуржан Досаев.

Ученые Назарбаев университета близко знакомы с технологией Superpave и оказывают существенную поддержку центру. К примеру, профессор Чан Сон Шон много лет проработал в штате Техас и непосредственно занимался этой технологией.

«Преимущество метода Superpave достигается посредством наиболее точного подбора марки битумного вяжущего материала по специально разработанной шкале PG Grade, основанной на свойствах вяжущего и температурных диапазонов его применения. Такой подход позволяет максимально продлить срок службы дорог», - объясняет Чан Сон Шон.

Как заверяет преподаватель-научный сотрудник НУ Айжан Кисамбинова, эта технология решит проблему не только качества асфальта, но и свойств самого битума, потому что он у нас сегодня производится все еще по устаревшим ГОСТам. Superpave же улучшит характеристики этого нефтепродукта путем добавления современных полимеров.

«Выбор битумного вяжущего по шкале PG Grade (карта Казахстана по высоким и низким температурам) основан на анализе характеристик в районе строительства, который включает особенности природных условий, интенсивность нагрузок при автомобильном движении, максимальные показатели летней и зимней температуры за последние 20 лет. На данный момент мы занимаемся разработкой программы внедрения Superpave, изучаем опыт других стран по ее внедрению, занимаемся модификацией карты PG Grade для подбора битумных вяжущих, учитывающей температурные особенности всех регионов Казахстана; используем модели расчетов США, Кореи и Японии для подбора самой надежной модели. Будут также разработаны стандарты с учетом основных нормативных положений американских стандартов AASHTO по методологии Superpave», - добавила Айжан Кисамбинова.

Кроме того, в июле 2020 года центром были начаты работы по разработке программы Smart Road Diagnostic System (SRDS) совместно с выпускниками Назарбаев университета Ануаром Сарсембиновым и Данияром Амантаевым, которые были приняты на позицию специалистов по внедрению новых технологий.

Как отмечает начальник отдела диагностики дорог и мостов НЦКДА Бауыржан Жексенбеков, Smart Road Diagnostic System (SRDS) – это система автоматического распознавания дорожных дефектов (искусственный интеллект), основанная на концептах компьютерного зрения и машинного обучения. Система позволяет распознавать дефекты согласно рекомендациям по назначению межремонтных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог, в том числе обстановки пути после строительства, реконструкции, капитального, среднего и текущего ремонта, с точностью более 95%:

«Это продольные трещины, поперечные трещины, сетка трещин, выкрашивание и вышелушивание, выпотевание, выбоины и ямочность, кромочность», - поясняет Бауыржан Жексенбеков.

Система состоит из линейной камеры (для съемки дорожного покрытия), датчика пройденного пути (для распознания положения дефекта на дороге), датчика GPS (для распознания GPS координат дефектов), и компьютера (для записи и расчетов). Также информационная система включает в себя web-server, куда инженеры могут загружать файлы формата «vdef» для распознавания дефектов и формирования отчетов дорог, записанных на другие системы записи.

«Инженер может загрузить изображения обработанных дефектов и отчет о состоянии дорожного покрытия. Отчет показывает дефект и его параметры (площадь/длина, положение, координаты), и ведомость о состоянии дорожной одежды с общей площадью и длиной дефектов на каждый обработанный километр», - добавил Бауыржан Жексенбеков.

Стоит отметить, что система сокращает обработку данных с 4 дней до 4 часов на участке протяженностью 100 км. На программу получены авторские права, она является собственностью предприятия.