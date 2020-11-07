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Новые технологии применяют при досмотре в колонии СКО

7 Ноября 2020 17:30
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Новые технологии применяют при досмотре в колонии СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Новые технологии применяют при досмотре посетителей в учреждении ЕС-164/3 в Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы Департамента уголовно-исполнительной системы, пронести неразрешенные к использованию и хранению предметы и вещества на территорию колонии часто пытаются родственники осужденных при посещении, длительных и краткосрочных свиданий, через посылки, передачи, проходящих через помещение группы досмотра людей, въезжающий транспорт.

«Для проведения качественных обысковых мероприятий сотрудники режимного отдела используют нелинейный локатор «NR-2000». Он обнаруживает скрытые полупроводниковые предметы и изделия: сотовые телефоны, сим-карты, съемные носители, зарядные устройства и так далее», - рассказали в пресс-службе.

С начала года несколько человек за попытку передать запрещенные предметы в колонию привлекли к административной ответственности с наложением штрафов.


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#Северо-Казахстанская область   #Регионы  
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Автор:

Олеся Жуковень

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