15 Июля 2022 18:38

Новые технологии диагностики и лечения внедрены в больнице Медцентра УДП РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За шесть месяцев текущего года в практику больницы медицинского центра Управления делами Президента РК внедрено восемь новых технологий диагностики и лечения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу БМЦ УДП РК.

В частности, две технологии в области спинальной нейрохирургии, проведенных в гибридной операционной. Также в области травматологии и ортопедии с применением уникального коленного протеза, позволяющего достичь сгибания сустава до 155 градусов. В текущем году в больнице медицинского центра впервые проведены две операции по установке этого уникального протеза совместно с хирургами из Индии. Технология внедрена в рамках реализации проекта «Клиника в клинике».

Для расширения перечня диагностических услуг были внедрены две технологии в области персонализированной геномной и иммуногистохимической диагностики. С целью расширения перечня реабилитационных услуг также применены две технологии - реабилитация постковидного синдрома с использованием гипербарической оксигенации и ботулотерапия в неврологии при спастическом синдроме.

В области проктологии и урологии в первом полугодии внедрены две мини-инвазивные технологии . Данные операции гораздо легче переносятся, процесс реабилитации более быстрый и меньше побочных эффектов.

Из внедренных технологий две применены в Казахстане впервые: «Молекулярно-генетическая диагностика мутации при глиомах головного мозга» и «Комбинированное лечение (эндоваскулярное и микрохирургическое) артериовенозной фистулы конуса спинного мозга».

Комбинированное лечение артериовенозной фистулы конуса спинного мозга проводится в гибридной операционной с использованием высокотехнологического современного микроскопа Kinevo 900. В результате данной операции восстанавливается нормальное кровообращение спинного мозга, что дает возможность для снятия неврологических симптомов.

Лечение с применением новых технологий уже получили 49 человек, диагностику прошли 574 пациента.