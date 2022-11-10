Новые ТЭЦ необходимы во многих регионах – Минэнерго

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики Болат Акчулаков ответил на вопросы СМИ касательно газификации востока и севера страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Газификация востока и севера не предполагает исключений. Понятно, это не будет сделано одновременно сразу все. Во-вторых, некоторые регионы требуют отдельного… (подхода, прим. ред). К примеру, по Риддеру: если есть необходимость менять котел, наверное, его придется менять. Если есть возможность использовать какие-то новые виды топлива, к примеру, газ, чтобы зря не делать новый котел на углях – наверное, это будет учитываться однозначно», - сказал Болат Акчулаков в кулуарах пленарного заседания Сената.

Журналисты также попросили министра прокомментировать возможность строительства новой ТЭЦ в Риддере.

«Нужно считать, это же непросто покрытие тепловой и электроэнергии, это еще и тарифы. Такая необходимость есть во многих регионах, где нужно менять устаревшие станции, где изношены сети», - добавил глава Минэнерго.