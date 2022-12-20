Новые тарифы на воду могут ввести в Алматы

20 Декабря 2022, 17:27

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев провел рабочее совещание по актуальным вопросам развития коммунального предприятия «Алматы Су», а также ознакомился с работой центра по обслуживанию потребителей и центральной диспетчерской службы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Особое внимание глава города уделил вопросу необходимости в кратчайшие сроки снизить уровень износа инженерных сетей и оборудования. Основные магистральные водоводы, коллекторы, станции водоподготовки и канализационные очистные сооружения в городе построены в 1960-1970-х годах. Так, на сегодня износ водопроводных сетей в Алматы составляет 55,8%, канализационных сетей - 57,5%, степень износа части трубопроводов - 100%.

Руководство ГКП «Алматы Су» проинформировало акима о текущем статусе городского водопроводно-канализационного хозяйства, о промежуточных итогах работы, а также презентовало план развития, в котором основной упор сделан на модернизацию, бесперебойное обеспечение потребителей качественными услугами, улучшение бизнес-процессов и автоматизацию производства.

Для снижения износа и предотвращения аварийных случаев требуется ежегодная замена не менее 104 км водопроводных, 73 км канализационных сетей, также требуется реконструкция в части крупных водоводов и канализационных коллекторов диаметром 900 мм и выше. При этом существующая инвестиционная программа обеспечивает ежегодную замену только 20-24 км изношенных трубопроводов.

Причиной этому является низкий/несбалансированный тариф: если во всем мире поддержание состояния сетей и ремонтный фонд покрывается за счет тарифообразования и поступлений от пользователей услуг, то в случае с ГКП «Алматы Су» основным инвестором является государство (уровень тарифа в Алматы один из самых низких по стране и не менялся более 8 лет – 48 тенге на 1000 литров).

В ходе совещания обсуждался вопрос модернизации системы водоснабжения и канализации, озвучены сроки реализации – в рамках городской программы до 2025 года (40,9 млрд тенге) планируется сделать акцент на реконструкции основных магистральных водоводов и канализационных коллекторов. Намечена модернизация системы доставки воды с Талгарского месторождения подземных источников, ввод в эксплуатацию станции водоподготовки Каргалы.

Предусмотрена реконструкция Загородного коллектора (три нитки по 14 км), приступить к строительству Западного коллектора с одновременным расширением и ремонтом сети канализационно-насосных станций, что позволит до 2030 года охватить централизованным водоотведением 95% жителей мегаполиса. Также будет продолжена реконструкция коммунальных объектов и работы по замене технологического оборудования.

Помимо модернизации инфраструктуры план развития предприятия содержит проект поэтапной цифровизации с целью снижения потерь воды. По данным коммунальщиков, ежегодно в Алматы растет потребление воды (за 5 лет на 25 тысяч куб. м) вследствие расширения города. Это в свою очередь требует соответствующей инфраструктуры и обслуживания (за 8 лет протяженность инженерных сетей предприятия выросла на 18,5%).

По итогам встречи аким города дал поручение руководству ГКП «Алматы Су» в кратчайшие сроки внести предложения по внедрению новой тарифной политики для того, чтобы снизить износ инженерных сетей и повысить качество предоставляемых услуг.

Глава мегаполиса отметил, что перед управлением энергетики и коммунальным предприятием стоит задача уменьшения потерь поставляемой воды, фискализация потребления и реализации проектов модернизации инфраструктуры, в том числе внедрение проекта «Цифровой водоканал».