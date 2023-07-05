Новые тарифы на коммунальные услуги утвердило антимонопольное ведомство в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с 1-го июля действуют новые тарифы на коммунальные услуги. О реализации программы «Тариф в обмен на инвестиции» на брифинге рассказал руководитель департамента по регулированию естественных монополий Дамир Токтамысов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он сообщил, что ведомство скорректировало инвестиционные программы для шести субъектов естественных монополий.

Для АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» утвержден тариф в размере 3 344,51 тенге за 1 Гкал, изменение составило 306,73 тенге, или 10,1% от утвержденного.

Для ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» утвержден тариф в размере 2 973,83 тенге за 1 Гкал. Изменение - 93,87 тенге, или 3,16% от утвержденного ранее.

Для АО «СК РЭК» утвержден тариф в размере 5,60 тенге за 1 кВтч. Изменение составило 0,52 тенге, или 10,23%.

ТОО «Қызылжар су»: средний тариф на услугу подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям составил 170,50 тенге за 1 кубический метр, рост на 10,56 тенге, или 6,6%. Средний тариф на услугу отвода и очистки сточных вод - 165,96 тенге за кубический метр. Изменение от ранее действующего на 13,52 тенге, или 8,86%.

Для филиала «Казводхоз» утвержден тариф в размере 0,66 тенге за кубический метр, где изменение тарифа составило 0,06 тенге, или 10%.

Тариф филиала «Есиль су» - 704,5 тенге за кубический метр. В этом случае снижение на 142,50 тенге, или 16,82%.

«Инвестиционные программы скорректированы на 2023 год на общую сумму более 1,1 млрд тенге. По итогам проведенных всех этих работ, мы ожидаем достижения показателей по снижению износа оборудований и сетей в сфере жилищно-коммунального хозяйства, уменьшения аварийности, внедрение информационных систем, улучшения качества предоставляемых регулируемых услуг, снижение расходов сырья, материалов, топлива, энергии в зависимости от отраслевых и производственных особенностей, повышение энергоэффективности», - сказал Д.Токтамысов.