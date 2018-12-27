Новые табло на автобусных остановках установят в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках проекта «умный район» в Астане установят новые табло на автобусных остановках. Об этом сообщил руководитель «Центра устойчивого развития столицы» Виталий Пустовойтенко в ходе презентации нововведения, передает корреспондент М ИА «Казинформ».

«Сейчас этот проект работает в пилотном режиме, возможны «сбои». Яркость экрана не совсем достаточная. Зимой нормально, летом сложности будут. Но сейчас его дорабатывают. Это пилотный режим, здесь важна обратная связь с населением. В пилотном режиме будет функционировать около месяца, потом мы переводим на другой режим, мы табло прибытия рейсов вынесем выше, сделаем ярче. И доступ, где пользоваться услугами, сделаем удобным, как терминал по оплате телефона», - сказал В. Пустовойтенко.

По его словам, в настоящее время производятся расчеты, и в марте будет определено, в каких местах будут устанавливаться табло, и какие сервисы будут на них доступны.



Кроме возможности наблюдения за движением автобусов в режиме реального времени, с помощью новых табло можно будет искать вакансии в организациях Астаны и вызывать такси.







Напомним, проект «умный район» реализуется в микрорайоне «Жастар». Ожидается, что благодаря внедрению новых технологий произойдет благоустройство (теплые тротуары, подогрев дорог и многое другое); появятся «умное» пешеходное и транспортное планирование, мобильное предпринимательство, «умная» инфраструктура (освещение, ливневая канализация), экологические решения (раздельное хранение мусора), безопасность и другое.

За внедрение инновационных решений отвечает АО «Astana Innovations», создать «умный район» планируется на средства инвесторов. Создание подобного образцово-показательного района станет стандартом для последующего строительства микрорайонов города.



