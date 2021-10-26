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    01:04, 26 Октябрь 2021 | GMT +6

    Новые светофоры с зеленым «плюсом» появились в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках пилотного проекта, на перекрестках улиц Бейбітшілік - Омарова и Бейбітшілік - Абая, сигналы светофоров «плюс» красного цвета заменены на зеленые, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    Как пояснили в пресс-службе столичного акимата, при повороте налево на перекрёстке, когда горит сигнал «+», водители легко ориентируются на зелёный цвет, так как разрешающим сигналом является зелёный. Когда на перекрёстке установлена дополнительная секция, левый поворот разрешается, только когда она горит, и после отключения продолжать движение запрещается.

    Сигнал «+» не запрещает совершать левый поворот на перекрёстке даже после его отключения. При этом, после отключения сигнала «+» левый поворот осуществляется, уступая дорогу встречному транспорту.

    Известно, что в настоящее время изучается дорожная ситуация на вышеуказанных перекрёстках и по результатам будет рассмотрен вопрос о повсеместном применении сигнала «+» зелёного цвета.

    На остальных перекрестках города сигналы светофоров «+» красного цвета функционируют в прежнем режиме, сообщили в акимате.


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