Новые сведения из жизни Шокана Уалиханова раскрыли в книге о его судьбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Нур-Султане в стенах Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева презентовали книгу историка Жараса Ермекбая «Судьба и наследие Чокана Валиханова», посвященную 185-летию великого казахского ученого, путешественника, этнографа и просветителя Шокана Уалиханова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сначала книгу презентовали на родине Шокана Уалиханова – в селе Сырымбет в Северо-Казахстанской области. Затем, как отметили организаторы, презентация труда Жараса Ермекбая пройдет еще в нескольких городах и завершится в Алматинской области – в месте, где был похоронен великий сын казахского народа.

В своей книге автор рассказал о фактах, которые ранее не были известны широкому кругу общественности. Работая над изданием, Жарас Ермекбай провел большое количество исследований в Центральной научной библиотеке Национальной академии НАН РК, Архиве внешней политики Российской империи МИД РФ, Российском государственном историческом архиве и других.

«В книге нашел кое-какие данные, сведения, которые извлек из архивов, других источников. Они дополняют его биографию, наследие. Многое из его наследия, к сожалению, нам неизвестно: его путевые заметки, дневники, автографы. Они еще не дошли до исследования. Шокан Уалиханов актуален во все времена. Алькей Маргулан говорил, что Шокана Уалиханова надо постоянно исследовать. Каждое поколение исследователей они должны обращаться к нему. Я подхожу к его образу, показываю его как человека. Описал встречи с современниками, отношения с семьей. Эти факты не изучены, но мне хотелось это показать. Был ли он в Париже, его смерть, где он родился – есть и другие факты по его наследию. До сих пор под сомнением дата его смерти», - поделился автор книги.

По словам профессора Жараса Ермекбая, ему удалось обнаружить некоторые дополняющие подробности о семье ученого, его наставниках, а также об экспедициях по Центральному Казахстану и Киргизии, о периоде пребывания Шокана Уалиханова в Петербурге и знакомствах с высшими кругами царской России.

Над сбором сведений о казахском просветителе Жарас Акишевич работал почти 25 лет. Но при этом ученый отмечает, что работа в этом направлении пока еще не завершена. Автор подчеркивает, что найденные им новые данные дополняют тот колоссальный труд, который в свое время провел академик Алькей Маргулан.

Доктор исторических наук Светлана Ковальская отметила, что Жарас Ермекбай много лет вел поисковую, исследовательскую, архивную работу – тему, которая не отпускает его всю жизнь.

«Больше 20 лет ушло на книгу. Действительно Шокан Уалиханов – вдохновитель. Когда читаешь работы Жараса Акишевича, удивляешься разносторонности научных интересов, широте научного кругозора, вдумчивости, щепетильности работы с архивами. Особенно хочу заострить внимание на архиве Академии наук СССР. В нем большое количество материалов по нашим ученым из Казахстана. Не так давно у нас прошла встреча с российскими архивистами, и они просили как-то активизировать эту работу. Все этапы изучены, начиная с первого решения Русского географического общества о публикации после скоропостижной смерти Уалиханова до современных последних изданий. То есть, все периоды на всех литературных языках проанализированы», - отметила известный ученый, доктор исторических наук Светлана Ковальская.

По словам «Ормана Нурбаева, имя Шокана Уалиханова имеет особое сакральное значение для казахстанцев, в том числе и для объединения «QazaqGeography».

«Наша жизнь, как и его, тоже тесно связана с исследованиями родной земли, этнографией, историей и географией. Поэтому мы с радостью поддержали этот проект и помогли книге увидеть свет. С визитом посетили Москву. Проводили переговоры. В официальном порядке Русскому географическому обществу передали книгу Жараса Акишевича «Судьба и наследие Чокана Валиханова», - отметил Председатель правления «QazaqGeography» Орман Нурбаев.

Отметим, что книга «Судьба и наследие Чокана Валиханова» издана Республиканским общественным объединением «QazaqGeography» при поддержке Министерства информации и общественного развития РК и НАО «Рухани жаңғыру».