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Новые судьи назначены в Актюбинской области

14 Октября 2019 20:31
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Новые судьи назначены в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Председатель областного суда Сакен Абдолла представил судебному корпусу области вновь назначенных судей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облсуда.

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Указом Президента Республики Казахстан №180 от 2 октября текущего года на должность судей суда города Актобе назначены Илиада Досова, Мереке Сабырбаева, судей суда №2 города Актобе - Сандугаш Избагамбетова, Саят Ташымбетов, а также с освобождением от должности председателя Байганинского районного суда Актюбинской области судьей суда №2 назначен Жанас Куанышев.

Пополнились новыми кадрами и районные суды области. Так, на должность судей Мугалжарского районного суда назначены Улболсын Айтжанова, Рамазан Кустанов. Судьей Шалкарского районного суда назначен Дархан Исабек.



В торжественной обстановке вновь назначенные судьи приняв присягу, дали клятву честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие подчиняясь только Конституции и законам Республики Казахстан, быть беспристрастным и справедливым, как велит долг судьи.

Все назначенные на должность судьи имеют за плечами немалый опыт работы в судебных, правоохранительных органах и опыт частной юридической практики. Помимо этого, все они получили положительное заключение аттестационной комиссии, отметившей хорошие теоретические и практические знания права.

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Ключевые слова: Актюбинская область, Суды, Назначения,
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Автор:

Самал Ендибаева

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