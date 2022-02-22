Новые ставки утилизационного сбора будут объявлены 23 февраля – Минэкологии РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев назвал дату объявления новых ставок по утилизационному сбору, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается вопроса ставки (утильсбора – прим. ред.), они будут объявлены на автомобильную технику и сельхозтехнику завтра», - сказал Сериккали Брекешев на брифинге после заседания Правительства.

«И по переданным деньгам, эта информация уже всем известна, 220 млрд тенге были на счетах оператора РОП, на счетах БВУ оператора РОП, которые согласно постановлению сейчас переданы в «Жасыл Даму», - добавил министр.

При этом, министр затруднился ответить на вопрос, все ли средства пойдут на льготное автокредитование.

«Это будем смотреть согласно нормам законодательства. Пока не могу сказать», - отметил С. Брекешев.

Напомним, ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал производителей и дистрибьюторов повысить доступность автомобилей и сельхозтехники для потребителей и подчеркнул, что нельзя открывать свой рынок для откровенного импортного автохлама.



