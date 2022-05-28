28 Мая 2022 15:38

Новые станции метро открываются в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы 30 мая состоится открытие двух станций метро «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы». Они являются логическим продолжением девяти действующих станций метрополитена города, связывающими центр города со спальными районами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

С вводом в эксплуатацию новых станций общая протяженность увеличится на 3,1 км и составит 13,4 км. На линии планируется задействовать 15 четырехвагонных электропоездов с интервалом движения семь-десять минут.

На сегодня ежедневно метрополитен перевозит около 45 тыс. пассажиров. С открытием новых станций ожидается, что ежедневный пассажиропоток вырастет до 85 тыс. человек.

«Сарыарка» идет следующей после станции «Москва», расположена по пр. Абая между пр. Алтынсарина и ул. Саина в районе Family Park. Станция глубокого заложения, с одним вестибюлем имеет две входные группы. Здесь установлены два лифта и восемь эскалаторов. Основная идея при создании интерьеров станции – отразить красоту и бескрайность просторов степей Сарыарки. Стены облицованы мраморной мозаичной плиткой с волнообразными вставками из гранитных плит. На торцовой стене расположено панно, изображающее восход солнца над степями, на переднем плане – мчится табун лошадей на фоне столицы Казахстана.

Станция «Бауыржан Момышулы» расположена по пр. Абая, западнее ул. Момышулы. Станция мелкого заложения с двумя вестибюлями, имеет шесть входных групп. На станции установлены шесть лифтов и 15 эскалаторов. Длина платформы – 108 м. Одиннадцатая по счету станция первой линии Алматинского метрополитена на данный момент является конечной.

Станция расположена посреди большого жилого массива. Для отделки стен и колонн использованы керамические панели «под дерево» светлых тонов, жемчужно-серого цвета, для облицовки пола – натуральный гранит светло-серого цвета.

В дальнейшем планируется завершение строительства станции «Калкаман» и развитие линии метрополитена в западном направлении до рынка «Барлык».