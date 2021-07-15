Новые сроки обязательной вакцинации установлены в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Установлены новые сроки обязательной вакцинации для казахстанских сотрудников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов в своем постановлении установил новые сроки обязательной вакцинации.

«В срок до 10 августа 2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом, а в срок до 1 сентября 2021 года – вторым компонентом вакцины от COVID-19 работников (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев)», - говорится в документе.

Также отмечается, что вакцинации против КВИ не подлежат лица, имеющие постоянные и временные медицинские противопоказания к профилактическим прививкам. Справку о наличии постоянного/временного медицинского противопоказания к вакцинации против КВИ выдает участковый врач (при его отсутствии фельдшер) для предоставления по месту работы (при необходимости). При этом диагноз указывается по согласию пациента.

Новое постановление вступает в силу с 00 часов 15 июля 2021 года.







