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    12:48, 15 Июль 2021 | GMT +6

    Новые сроки обязательной вакцинации установлены в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Установлены новые сроки обязательной вакцинации для казахстанских сотрудников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов в своем постановлении установил новые сроки обязательной вакцинации.

    «В срок до 10 августа 2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом, а в срок до 1 сентября 2021 года – вторым компонентом вакцины от COVID-19 работников (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев)», - говорится в документе.

    Также отмечается, что вакцинации против КВИ не подлежат лица, имеющие постоянные и временные медицинские противопоказания к профилактическим прививкам. Справку о наличии постоянного/временного медицинского противопоказания к вакцинации против КВИ выдает участковый врач (при его отсутствии фельдшер) для предоставления по месту работы (при необходимости). При этом диагноз указывается по согласию пациента.

    Новое постановление вступает в силу с 00 часов 15 июля 2021 года.




    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная Минздрав РК
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