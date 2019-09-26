Новые способы предупреждения ДТП находят полицейские Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Различные формы профилактики дорожно-транспортных происшествий апробируют жамбылские полицейские на опасных участках автотрасс в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.

«В качестве эксперимента полицейские Жамбылской области устанавливают макеты служебной спецмашины в формате 3D на оживленных автодорогах региона, - пояснили в ведомстве. - Пробный макет служебного автомобиля служит для профилактики безопасности движения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий. Как правило, увидев такую «полицейскую машину», проезжающие водители сразу же становятся дисциплинированными - едут на соответствующей скорости, с пристегнутыми ремнями и прилежно выполняют все правила дорожного движения».





Как подчеркнули в департаменте полиции Жамбылской области, итоги первых дней использования таких муляжей дали хорошие результаты. На интенсивных транспортных отрезках, где установлены макеты, не зафиксировано ни одного дорожного нарушения.

Кроме установленных муляжей автомашин патрульной полиции, на 50-ти участках автодорог республиканского значения нанесены «шумовые» полосы для пресечения сна водителя за рулем. Это также показало свою эффективность.

«При успешном завершении эксперимента планируется закуп определенного количества макетов, которые будут установлены на самых напряженных региональных трассах и в местах, где наиболее часто происходят ДТП», - уточнили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.





Напомним, что в департаменте полиции Жамбылской области обсуждался значительный рост ДТП со смертельным исходом на дорогах Жамбылской области и проблемы безопасности дорожного движения в регионе. Участниками обсуждения стали заместитель начальника Комитета административной полиции МВД РК полковник полиции Жанат Абдрахманов, руководство департамента полиции Жамбылской области, АО «Казавтожол», представители СМИ и общественности.

С начала года на трассах Жамбылской области произошло 687 ДТП, в которых 90 человек погибли и 1 138 получили ранения.