Новые способы оплаты проезда появятся в автобусах Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для поддержки новых способов оплаты проезда в общественном транспорте столицы ожидается планомерная замена валидаторов во всех маршрутах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Расположение валидаторов останется прежним – возле всех дверей, аналогично существующей комплектации.

Помимо оплаты посредством QR-кода и транспортной карты «Transcard», появится возможность оплаты банковской картой банков второго уровня, через NFC технологии и по каналу Bluetooth. Новые каналы оплаты будут вводиться поэтапно.

Для бесконтактных платежей NFC потребуется приложить телефон или смарт-часы непосредственно к валидатору. Валидаторы по безопасности ничем не отличаются от POS-терминалов в магазинах.

Bluetooth-оплата предполагает бесконтактное подключение смартфона через мобильное приложение «Avtobys» к терминалу для оплаты по каналу Bluetooth.

Это виртуальный способ оплаты, где производится списание с баланса лицевого счета в мобильном приложении. Мобильное приложение «Avtobys» можно скачать в приложении AppStore, Google Play и AppGallery.

Оплата будет доступна банковскими картами всех банков второго уровня Казахстана.

Также сотрудники CTS будут оснащены современными терминалами. Таким образом, они смогут проверять все виды оплат, а также заранее блокировать возможность оплаты в проверяемом маршруте.