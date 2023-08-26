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    01:58, 26 Август 2023 | GMT +6

    Новые способы оплаты проезда появятся в автобусах Астаны

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для поддержки новых способов оплаты проезда в общественном транспорте столицы ожидается планомерная замена валидаторов во всех маршрутах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    Расположение валидаторов останется прежним – возле всех дверей, аналогично существующей комплектации.

    Помимо оплаты посредством QR-кода и транспортной карты «Transcard», появится возможность оплаты банковской картой банков второго уровня, через NFC технологии и по каналу Bluetooth. Новые каналы оплаты будут вводиться поэтапно.

    Для бесконтактных платежей NFC потребуется приложить телефон или смарт-часы непосредственно к валидатору. Валидаторы по безопасности ничем не отличаются от POS-терминалов в магазинах.

    Bluetooth-оплата предполагает бесконтактное подключение смартфона через мобильное приложение «Avtobys» к терминалу для оплаты по каналу Bluetooth.

    Это виртуальный способ оплаты, где производится списание с баланса лицевого счета в мобильном приложении. Мобильное приложение «Avtobys» можно скачать в приложении AppStore, Google Play и AppGallery.

    Оплата будет доступна банковскими картами всех банков второго уровня Казахстана.

    Также сотрудники CTS будут оснащены современными терминалами. Таким образом, они смогут проверять все виды оплат, а также заранее блокировать возможность оплаты в проверяемом маршруте.

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