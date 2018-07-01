Новые спортплощадки появятся в 27 школах Атырау
24 Июля 2018 16:56 192
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Новые спортплощадки получат 27 атырауских школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«В настоящее время ПСД на спортивные площадки проходит государственную экспертизу. Спортивные площадки будут современными, состоящими из баскетбольного, футбольного, волейбольного полей, дорожки для прыжков в длину и тренажерного ядра.
Площадки будут открытыми, поэтому на них смогут заниматься не только учащиеся, но и дети из соседних со школами жилых домов», - рассказал на брифинге в региональной службе коммуникаций начальник отдела строительства Атырау Тимур Басаров.
Ключевые слова: Атырауская область, Образование, Спорт,
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