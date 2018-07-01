Новые спортплощадки появятся в 27 школах Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Новые спортплощадки получат 27 атырауских школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время ПСД на спортивные площадки проходит государственную экспертизу. Спортивные площадки будут современными, состоящими из баскетбольного, футбольного, волейбольного полей, дорожки для прыжков в длину и тренажерного ядра.

Площадки будут открытыми, поэтому на них смогут заниматься не только учащиеся, но и дети из соседних со школами жилых домов», - рассказал на брифинге в региональной службе коммуникаций начальник отдела строительства Атырау Тимур Басаров.