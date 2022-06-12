12 Июня 2022 15:40

Новые спортплощадки появились в Центральном парке Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Центральном парке Караганды восстановили спортивные площадки в районе берёзовой рощи. Новые футбольные поля с зелёным искусственным покрытием уже опробовали профессиональные спортсмены и любители, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Здесь проходят тренировки для детей. На обновлённом большом поле организовали чемпионат среди детских команд.

Детские тренировки доступны всем желающим. Занятия бесплатные. Записаться можно по телефону 8-775-729-67-03 (Андрей). С детьми работают квалифицированные тренеры.

«Я сам бывший профессиональный игрок, состоял в сборной Казахстана по мини- футболу. Сейчас тренирую детей и подростков. Веду несколько групп в детском футбольном клубе «Аманат». В парке место очень хорошее. Строители п остарались, чтобы было всё удобно. Прекрасные условия для занятий на свежем воздухе», – говорит тренер Павел Таку.

Строители ещё оборудуют трибуну для зрителей.

Любительские взрослые команды также могут бесплатно посетить футбольные поля по предварительной записи по телефону 8-700-345-10-78.