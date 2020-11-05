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Новые спортивные объекты радуют жителей Акмолинской области

5 Ноября 2020 17:57
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Новые спортивные объекты радуют жителей Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Развитие массового спорта - одна из приоритетных задач государства. В Акмолинской области для привлечения к здоровому образу жизни как можно больше людей, строятся и ремонтируются физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные залы и открытые спортплощадки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление внутренней политики.

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Благоустройство спортивных объектов ведется в рамках государственных программ. Так, на днях по программе «Дорожная карта занятости 2020» в Атбасарском районе завершился капитальный ремонт футбольного поля и беговой дорожки центрального стадиона «Локомотив». Подрядчиком были проведены работы по заливке цементной стяжки на трибунах, окраске внутренних и наружных стен, установлены пластиковые сиденья, установлено тартановое покрытие беговой дорожки и т.д.

«Отрадно наблюдать как цветёт наш посёлок. Стадион райцентра – единственное место, где дети и взрослые могут заняться спортом по-настоящему. Все с нетерпением ждали окончания ремонта. Ожидаются большие изменения, мы очень довольны, что наше государство всячески заботится о развитии спорта на селе. Я уверена, что в скором времени здесь увеличится количество желающих поддерживать здоровый образ жизни», – поделилась жительница Атбасарского района.


Также на территории стадиона был установлен модульный крытый корт. В летний период в нём будут заниматься футболисты, так как поле застелили искусственным покрытием, а в зимний период эту площадку будут заливать водой для занятий хоккеем, фигурным катанием, шорт-треком.

Аналогичный объект появился и в районном центре Егидыкольского района. Подарком для всех любителей спорта стал отремонтированный стадион.

К слову, в области действуют 19 стадионов. Ремонтные работы на спортивных объектах продолжаются в районах Шортанды и Биржан сал.


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#Акмолинская область   #Спорт  
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