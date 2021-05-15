Новые спортивные объекты построят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов считает, что нужно активнее привлекать к занятиям спортом детей и молодежь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании акимата обсуждали развитие детско-юношеского спорта в регионе. Руководитель управления физической культуры и спорта Сергей Мелехов рассказал, как работает это направление.

В области функционируют 27 детско-юношеских школ, областная спортивная школа-интернат-колледж олимпийского резерва, школа высшего спортивного мастерства, центр подготовки олимпийского резерва, областной физкультурно-спортивный центр по работе с ДЮСШ, 9 спортивных клубов, 11 детско-юношеских клубов физической подготовки, 24 дворовых клуба. В детско-юношеских спортивных школах занимаются более 13 тысяч детей, в образовательных – более 8 тысяч человек.

«В этом году на баланс управления перешли 15 детско-юношеских спортивных школ, 13 районных и две городских ДЮСШ гимнастики и футбола. На развитие детско-юношеского спорта в области выделено свыше 3,3 млрд тенге. За последние четыре года сумма увеличилась в 1,5 раза», - сказал С.Мелехов.

Большую часть выступления он посвятил развитию инфраструктуры спорта. Всего по области действует 2 891 спортивное сооружение, из которых 107 запустили в прошлом году. В этом году открыли два крытых хоккейных корта в районах области. Еще пять строятся и запланировано возведение еще четырех.

Для воспитанников школы-интерната-колледжа построят общежитие на 244 места.

«В этом году за счет местного бюджета открыта областная детско-юношеская спортивная школа конных и национальных конных видов спорта. Объявлен конкурс на приобретение конюшни, а также планируется приобретение лошадей. Для подготовки резерва основных профессиональных команд и привлечения детей из районов области на базе школы-интернат-колледжа впервые в области открыто отделение хоккея с шайбой, где уже занимаются более 20 детей. Функционирует футбольный центр, где занимаются свыше 300 детей и подростков, которые в будущем пополнят ряды основной команды», - сообщил С.Мелехов.

В этом году в регионе планируют провести национальный чемпионат РК по велосипедному спорту, чемпионат РК по асык ату, хоккею с шайбой, фехтованию и другим видам спорта, областную спартакиаду «Жастар» среди молодежи.

Аким области Кумар Аксакалов добавил, что увеличивается финансирование для спортивного и творческого государственного заказа. По мнению главы региона, должна активно развиваться молодежная хоккейная лига.

«В прошлом году открыли три отделения хоккея с шайбой в районах области. В отделениях занимаются 400 воспитанников. Надо продолжить в других районах. Погодные условия позволяют нам развивать этот вид спорта», – сказал Кумар Аксакалов.

Аким области напомнил, что современные физкультурно-оздоровительные комплексы должны быть во всех районных центрах. Рядом с ФОКами – хоккейные корты. В этом году запланировано строительство семи кортов. В селах продолжат переориентировать работу домов культуры в культурно-оздоровительные центры. Кумар Аксакалов поручил проследить за тем, чтобы для этих объектов приобрели качественный спортивный инвентарь.

«Нужно думать о создании комфортных условий для болельщиков. Ребенок, посетив спортивное мероприятие, почувствовав атмосферу на трибунах, проявит интерес к спорту. Поэтому в этом году расширяем до 1,5 тысяч мест зрительские трибуны во Дворце спорта. До конца года работы нужно завершить. Нам нужно думать над развитием спортивной инфраструктуры на окраинах Петропавловска. Ждем предложений. Город растет. Нужен большой Дворец спорта. Разрабатываем проект по строительству нового многофункционального дворца на три тысячи зрителей, площадью 25 тысяч квадратных метров. Он будет ориентирован на игровые виды спорта. Это позволит проводить нам международные и республиканские соревнования», – сказал Кумар Аксакалов.



