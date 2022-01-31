Новые спортивные объекты открывают в Кордайском районе Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Новые спортивные объекты появляются в отдаленных селах Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации региональной службы коммуникаций Жамбылской области, в селе Улкен Сулутор Кордайского района сдана в эксплуатацию спортивная площадка для мини-футбола.

В этом небольшом селе с населением в две тысячи жителей, среди которых 200 молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, до сих пор не было спортивной площадки для игр в мяч. Сельская молодежь сразу же оценила появление современной футбольной площадки.

«Новое футбольное поле сооружено у памятника ветеранам Великой Отечественной войны. Теперь сельские любители футбола будут с пользой проводить свободное время на искусственном зеленом ковре в любое время года. Инструктор по спорту составит специальный график и будет следить за порядком. На этом поле будет играть также молодежь соседних сел. В планах - проведение различных турниров», - пояснили в ведомстве.

На строительство спортивного объекта стоимостью около 10 млн тенге выделены средства из местного бюджета.

Отметим, первое упоминание об этом населенном пункте в урочище Сулутор относится к началу XVII века, как о сторожевом пункте на границе казахских и кыргызских племен с джунгарами. В начале XX века здесь возникло селение Архангельское (позже – Красногорка). В 1955 году 1-м секретарем Красногорского райкома был назначен известный общественный деятель Асанбай Аскаров. В 1993 году село Красногорка было переименовано в село Улкен Сулутор, административный центр Улкенсулуторского сельского округа.

Напомним, масштабное строительство жилья и инфраструктуры с 2021 года проводится в Кордайском районе Жамбылской области. На эти цели направлено 20,5 миллиарда тенге – это новые школы, спортивно-оздоровительные комплексы, перевод котельных в школах с угля на природный газ, капитальный ремонт и реконструкция спортивных комплексов, жилые дома.

По данным управления физической культуры и спорта, в регионе растет число спортивных объектов. В массовый спорт в Жамбылской области вовлечено 30,7 процента населения.