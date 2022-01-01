Новые спортивные комплексы появятся в этом году в селах Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Новые спортивные комплексы появятся в этом году в селах Павлодарской области. Кроме того, планируется завершение строительства Дворца единоборств в северной промышленной зоне города Павлодара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
В нем смогут заниматься более 1 000 человек по 17 видам, входящим в ассоциацию боевых искусств Казахстана.
Об этом в своем Instagram рассказал заместитель акима области Мейрам Утешов.
В рамках проектов государственно- частного партнерства в новом микрорайоне «Достык» в областном центре воздвигают ледовую арену с ежедневной пропускной способностью более 500 человек.
Физкультурно-оздоровительные комплексы появятся в селах Мойылды и имени М. Омарова сельской зоне Аксу, а также многофункциональная спортивная площадка в Кожамжаре Актогайского района. Общая сумма проектов - 1 154,7 млн тенге.
«В рамках программы «Ауыл - Ел Бесігі» в 2021 году на реализацию трех проектов сферы спорта было выделено 211 583 тысячи тенге, - уточнил Мейрам Утешов. - Число систематически занимающихся физической культурой и спортом в области составляет 254 954 человек, в том числе на селе 79 636 человек».
Это на 21 тысячу человек больше по сравнению с 2020 годом.
К слову, уже в этом году планируется реконструкция 10 школьных стадионов, что даст возможность увеличить число занимающихся физической культурой и спортом на четыре тысячи человек.
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