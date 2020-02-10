Новые спецмашины по вывозу мусора появятся в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее в ближайщем будущем появятся новые спецмашины по вывозу твердо-бытового мусора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На отчетной встрече с населением аким города Ермак Салимов сообщил, что были проведены длительные переговоры с ТОО «Оператором РОП», в ходе которых были достигнуты договоренности, что данная компания предоставит городу специальные машины по вывозу мусора.

«Нам также предоставят евроконтейнеры для мусора. Мы выделили некоторые средства, на которые для контейнеров обустроим в городе 45 участков. Безусловно, они улучшат работу по вывозу ТБО», - отметил Ермак Салимов.

При этом аким подчеркнул, что в городе будут проведены рейды, и те жильцы, которые не будут иметь договоры по вывозу ТБО, будут привлекаться к административной ответственности.