РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:34, 04 Май 2021 | GMT +6

    Новые социальные магазины открылись в Таразе

    None
    None
    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Растет число торговых объектов областного центра, функционирующих в целях стабилизации цен на социально значимые продукты питания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, по инициативе акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева в Таразе в 2020 году открыли социальные павильоны. Цены здесь ниже рыночных на 10 - 20 процентов. Ежедневно эти социальные магазины обслуживают в среднем более десяти тысяч человек. В них реализуется не только продукция из стабилизационного фонда, но и изделия местных сельхозтоваропроизводителей.

    На заседаниях в облакимате Бердибек Сапарбаев постоянно уделял пристальное внимание работе социальных павильонов в областном центре, поручая изучать эффективность их создания, правильность выбора места дислокации, дизайн объектов.

    Как отметили в отделе внутренней политики города Тараза, глава региона Бердибек Сапарбаев инициировал открытие в регионе еще нескольких социальных магазинов.

    «Главное их предназначение - стабилизация цен на социально значимые продукты и обеспечение их доступности для различных слоёв населения, - рассказали в ведомстве. - Сегодня покупателей встречали в магазинах, расположившихся в окраинных жилых массивах «Дальняя Карасу» и «Аса». На прилавках - товары местных сельхозтоваропроизводителей по ценам на 10-20% ниже рыночных».

    На сегодняшний день в областном центре работают 14 социальных магазинов. Восемь из них выполнены в современном стиле. По утверждённому плану, до конца года только в Таразе заработают 15 современных социальных магазинов.

    В ближайшее время планируется запуск ещё семи социальных магазинов. Часть из них будет расположена в массиве «Шолдала», а также в Жуалынском, Байзакском и Жамбылском районах.

    Отметим, что, несмотря на низкие цены, очередей в социальные магазины Тараза не наблюдается.


    Теги:
    Социальная поддержка Цены и тарифы Жамбылская область Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:32
    В Казахстане начнут производить препараты «АстраЗенека»
    Сегодня, 21:14
    Аким Шымкента обещает горожанам решение ключевых проблем
    Сегодня, 20:45
    Погода на ближайшие три дня в мегаполисах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!