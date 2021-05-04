Новые социальные магазины открылись в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Растет число торговых объектов областного центра, функционирующих в целях стабилизации цен на социально значимые продукты питания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, по инициативе акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева в Таразе в 2020 году открыли социальные павильоны. Цены здесь ниже рыночных на 10 - 20 процентов. Ежедневно эти социальные магазины обслуживают в среднем более десяти тысяч человек. В них реализуется не только продукция из стабилизационного фонда, но и изделия местных сельхозтоваропроизводителей.

На заседаниях в облакимате Бердибек Сапарбаев постоянно уделял пристальное внимание работе социальных павильонов в областном центре, поручая изучать эффективность их создания, правильность выбора места дислокации, дизайн объектов.

Как отметили в отделе внутренней политики города Тараза, глава региона Бердибек Сапарбаев инициировал открытие в регионе еще нескольких социальных магазинов.

«Главное их предназначение - стабилизация цен на социально значимые продукты и обеспечение их доступности для различных слоёв населения, - рассказали в ведомстве. - Сегодня покупателей встречали в магазинах, расположившихся в окраинных жилых массивах «Дальняя Карасу» и «Аса». На прилавках - товары местных сельхозтоваропроизводителей по ценам на 10-20% ниже рыночных».

На сегодняшний день в областном центре работают 14 социальных магазинов. Восемь из них выполнены в современном стиле. По утверждённому плану, до конца года только в Таразе заработают 15 современных социальных магазинов.

В ближайшее время планируется запуск ещё семи социальных магазинов. Часть из них будет расположена в массиве «Шолдала», а также в Жуалынском, Байзакском и Жамбылском районах.

Отметим, что, несмотря на низкие цены, очередей в социальные магазины Тараза не наблюдается.