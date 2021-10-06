Новые социальные льготы прорабатываются для участников программы «Серпін»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал о социальной поддержке выпускников программы «Серпін», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По информации акиматов, в комплексных планах социально-экономического развития на 2021-2025 годы предусмотрено строительство социального жилья. В рамках реализации Государственной программы жилищно-коммунального хозяйства «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы принимаются меры по стимулированию строительства доступного жилья», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

Он привел пример.

«Так, в Северо-Казахстанской области в этом году на жилищное строительство и внедрение инженерной и коммуникационной инфраструктуры из местного бюджета выделено 1 382,4 миллиона тенге. Кроме того, для решения жилищных вопросов реализуются нефинансируемые из местного бюджета программы «Счастливая семья», «Шанырак» (5-10-20), «Военный продукт», «Свой дом», - отметил зампремьера.

Кроме того, по его словам, для обеспечения социальной поддержки участников проекта министерствами труда и социальной защиты населения, национальной экономики, образования и науки прорабатываются следующие меры:

- предоставление социальных льгот для выпускников проекта «Серпін» в виде выплаты единовременного пособия в размере 100 МРП;

- предоставление бюджетного кредита для приобретения и строительства жилья;

- предоставление кредитов/микрокредитов на реализацию бизнес-проектов.