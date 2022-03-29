РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:50, 29 Март 2022 | GMT +6

    Новые смягчения карантинных мер ввели для костанайцев

    None
    None
    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Главный санврач Костанайской области подписал новое постановление о смягчении ограничительных карантинных мер на территории региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Теперь разрешается движение междугородних, межобластных регулярных автобусов (микроавтобусов), личного автотранспорта между регионами и в населенных пунктах. Также разрешена работы такси, общественного городского транспорта с максимальным количеством выхода транспортных единиц на линии в часы пик, с наполняемостью по количеству посадочных мест.

    Вместе с тем, отменяется обязательное ношение медицинских масок в помещениях, в том числе на объектах образования. Однако соблюдение масочного режима может сохраняться в добровольном порядке по решению администрации учебного заведения.

    Стоит отметить, что ношение масок пока не отменяется в медицинских организациях.

    «Разрешается проведение форумов, конференций, семинаров, зрелищных, семейных, памятных мероприятий и иных мероприятий с массовым скоплением людей. Разрешение деятельности медицинских центров, кабинетов с соблюдением требований зонирования и санитарно-дезинфекционного режима», - говорится в постановлении.

    Наряду с этим, рекомендуется применение дифференцированного подхода к введению карантина в организациях среднего образования, в колледжах и высших учебных заведениях. Так, при регистрации в первый инкубационный период случая группового заболевания COVID-19, требуется изоляция на домашний карантин до 10 дней. После карантина учащийся может приступить к учебе без проведения лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР.

    Также субъектам (объектам) всех форм собственности рекомендуется не допускать к работе персонал с проявлениями острых респираторных заболеваний.

    Смягчение карантинных мер в Костанайской области вступило в силу уже сегодня.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Регионы Казахстана Костанайская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:11
    Абильхан Аманкул впервые проиграл в профи в андекарде «Канело»
    Сегодня, 08:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Сегодня, 07:39
    Нокаутом завершился бой казахстанца в андекарде «Канело»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!