Новые смягчения карантинных мер ввели для костанайцев

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Главный санврач Костанайской области подписал новое постановление о смягчении ограничительных карантинных мер на территории региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Теперь разрешается движение междугородних, межобластных регулярных автобусов (микроавтобусов), личного автотранспорта между регионами и в населенных пунктах. Также разрешена работы такси, общественного городского транспорта с максимальным количеством выхода транспортных единиц на линии в часы пик, с наполняемостью по количеству посадочных мест.

Вместе с тем, отменяется обязательное ношение медицинских масок в помещениях, в том числе на объектах образования. Однако соблюдение масочного режима может сохраняться в добровольном порядке по решению администрации учебного заведения.

Стоит отметить, что ношение масок пока не отменяется в медицинских организациях.

«Разрешается проведение форумов, конференций, семинаров, зрелищных, семейных, памятных мероприятий и иных мероприятий с массовым скоплением людей. Разрешение деятельности медицинских центров, кабинетов с соблюдением требований зонирования и санитарно-дезинфекционного режима», - говорится в постановлении.

Наряду с этим, рекомендуется применение дифференцированного подхода к введению карантина в организациях среднего образования, в колледжах и высших учебных заведениях. Так, при регистрации в первый инкубационный период случая группового заболевания COVID-19, требуется изоляция на домашний карантин до 10 дней. После карантина учащийся может приступить к учебе без проведения лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР.

Также субъектам (объектам) всех форм собственности рекомендуется не допускать к работе персонал с проявлениями острых респираторных заболеваний.

Смягчение карантинных мер в Костанайской области вступило в силу уже сегодня.