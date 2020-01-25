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Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Австралии и Японии

25 Января 2020 17:12
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Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Австралии и Японии

МЕЛЬБУРН. КАЗИНФОРМ – Три новых случая заражения коронавирусом в Австралии и один новый случай в Японии были зарегистрированы сегодня днем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на мировые СМИ.

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Агентство Guardian сообщает, что факт заражения коронавирусом 2019-nCoV подтвердился у трех человек, недавно вернувшихся из китайского города Вухань в штат Новый Южный Уэльс. Все трое мужчины 43, 45 и 53 лет.

Ранее Казинформ сообщал о том, что в субботу утром стало известно о первом случае заражения коронавирусом в Мельбурне. Китаец в возрасте 50 лет, также недавно вернувшийся из Уханя, заразился вирусом, был изолирован и находится в стабильном состоянии в медицинском центре Монаш.

Таким образом, общее количество случаев заражения в Австралии достигло 4 человек.

Тем временем, в Японии зарегистрирован третий случай заражения коронавирусом. Министерство здравоохранения страны подтвердило, что третьим заразившимся стала китайская туристка, также посетившая Ухань недавно.

Японские СМИ уже сообщали о первых двух случаях заражения в стране в эту пятницу и в среду на прошлой неделе. По подтвержденным данным, все заразившиеся побывали в Ухане.

Общее количество случаев заражения по миру перевалило за отметку в 1 300 человек. В Китае от коронавируса уже скончались 41 человек, 39 жертв проживали в провинции Хубэй, столицей которой и является город Ухань.


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Ключевые слова: Китай, Япония, Пневмония в Китае,
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