Новые случаи заболевания корью выявили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 13 июня в городе Астана заболело корью 34 ребенка, родители которых отказались от плановой прививки ККП (комбинированная вакцина против кори, краснухи и паротита). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на заместителя руководителя ДСЭК Астаны Жанну Пралиеву.

«Отказ родителей от прививок несет угрозу здоровью не только для самого ребенка, но и для окружающих его близких людей.

Так, в двух детских дошкольных организациях города зарегистрирована была групповая заболеваемость корью. В первом случае заболевший корью ребенок заразил 8 непривитых детей, во втором случае ребенок, также посещающий организованный коллектив, заразил 4 непривитых детей. Все заболевшие были не привиты по причине отказа их родителей от прививок, что привело детей к госпитализации с диагнозом «типичная форма кори», в 100 % болезнь проявилась в тяжелой степени тяжести, остается угроза развития осложнений.

У каждого ребенка Казахстана есть право на вакцинацию по умолчанию. Государство обеспечивает финансовые средства для защиты ребенка и отказ родителей от вакцинации – это нарушение прав ребенка», - отметила Жанна Пралиева.

Детские дошкольные организации, где была зарегистрирована корь за нарушение прав ребенка на здоровый коллектив, в части допуска детей в дошкольные организации, неполучивших плановые профилактические прививки, и недостижения порогового уровня коллективного иммунитета, департаментом санитарно-эпидемиологического контроля города Астаны привлечены к административной ответственности.

Коллективный иммунитет в группах дошкольных организаций должен соблюдаться на уровне не менее 90% от общего количества детей в группе. Допуск в дошкольные организации детей, не получивших плановые профилактические прививки, осуществляется только при составлении их доли в группах не более 10%.

В нашей стране на протяжении многих лет для плановых прививок и локализации вспышек используется живая вакцина против кори, паротита и краснухи (вакцина КПК), производства Индия. Вакцина зарекомендовала себя и ее эффективность вакцины достигает 95-97%.

Всего заразилось корью 58 жителей города Астаны, из них 48 детей, в том числе 9 детей имели временные медицинские отводы от прививки, 34 или 71% оказались не привитыми против кори по причинам отказов их родителей.