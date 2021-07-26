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Новые случаи смертельной грибковой инфекции зафиксировали в США

26 Июля 2021 14:38
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Новые случаи смертельной грибковой инфекции зафиксировали в США

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – В городе Вашингтон и штате Техас впервые были зафиксированы пять случаев заболевания грибковой инфекцией Candida auris, устойчивой к противогрибковым препаратам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Newsweek.

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Растут случаи заболевания грибковой инфекцией Candida auris, которая быстро распространяется и, согласно Центрам по контролю и профилактике заболеваний, представляет угрозу для мирового здравоохранения.

Инфекция появилась в стране недавно и поэтому ученые США до сих пор не выявили основные пути ее распространения. До этого случаи заражения Candida auris встречались в 30 странах мира.

Более уязвимые к заражению являются пациенты с проблемами со здоровьем, а также люди, часто посещающие больницы, либо ночующие в лечебницах. Инфекция обычно воздействует на пациентов со слабой иммунной системой.

Новая грибковая инфекция вида Candida auris может вызвать разные виды инфекции. Симптомы заболевания грибковой инфекцией могут быть не заметны. Сообщается, что инфекция является смертельной. 30-60% людей, зараженные инфекцией Candida auris, погибли, однако многие из них имели сопутствующие серьезные заболевания.

Если большинство инфекций класса Candida auris поддаются лечению, то эта грибковая инфекция обычно устойчива к многим препаратам, и даже в некоторых случаях – всем трем видам противогрибковых препаратов.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США обеспокоены устойчивостью грибковой инфекции Candida auris к медикаментам и сложностью ее выявления без специальной технологии. Инфекция способна передаваться через загрязнённые поверхности и от человека к человеку.

Пять случаев заболевания грибковой инфекцией Candida auris, устойчивой к лечению препаратами, были зафиксированы в Вашингтоне и штате Техас.


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#Здравоохранение   #США   #Коронавирус в мире   #Мировые новости  
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Автор:

Adlet Seilkhanov

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