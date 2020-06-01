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Новые случаи коронавируса в СКО: четверо заболевших прибыли из РФ

1 Июня 2020 15:09
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Новые случаи коронавируса в СКО: четверо заболевших прибыли из РФ

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области зарегистрировали пять новых случаев инфицирования коронавирусом. Четыре из них – завозные, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, четыре инфицированных – мужчины 48-ми, 36-ти, 32-х и 29-ти лет. Все прибыли из России. Трое работали вахтовым методом в Омске. Четвертый – грузоперевозчик – прибыл из Рубцовска.

«Клинических проявлений инфекции у них нет. По прибытию обследовали на COVID-19 и поместили в карантинный стационар. По результатам ПЦР-теста коронавирусная инфекция подтвердилась у 32-летнего мужчины из числа близких контактных с ранее зараженным пациентом. Его госпитализировали в инфекционное отделение больницы Петропавловска. Эпидемиологическое расследование продолжается», - проинформировали в пресс-службе.

С 24 марта в регионе зарегистрировали 59 инфицированных коронавирусом. Большая часть относится к так называемым завозным случаям.
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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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Автор:

Олеся Жуковень

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