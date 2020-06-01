Новые случаи коронавируса в СКО: четверо заболевших прибыли из РФ
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области зарегистрировали пять новых случаев инфицирования коронавирусом. Четыре из них – завозные, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, четыре инфицированных – мужчины 48-ми, 36-ти, 32-х и 29-ти лет. Все прибыли из России. Трое работали вахтовым методом в Омске. Четвертый – грузоперевозчик – прибыл из Рубцовска.
«Клинических проявлений инфекции у них нет. По прибытию обследовали на COVID-19 и поместили в карантинный стационар. По результатам ПЦР-теста коронавирусная инфекция подтвердилась у 32-летнего мужчины из числа близких контактных с ранее зараженным пациентом. Его госпитализировали в инфекционное отделение больницы Петропавловска. Эпидемиологическое расследование продолжается», - проинформировали в пресс-службе.С 24 марта в регионе зарегистрировали 59 инфицированных коронавирусом. Большая часть относится к так называемым завозным случаям.
- В Павлодарской области сняты блокпосты
- Поезда начали ходить в Казахстане: как работают вокзалы Алматы
- 11 блокпостов прекратили работу в Северо-Казахстанской области
- Коронавирус выявлен у Премьер-Министра Армении и членов его семьи
- В Атырауской области 69 новых случаев коронавируса
- Стали известны подробности смерти пациента с коронавирусом в Шымкенте
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана