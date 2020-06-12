×
+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: 20 °С
USD 399.47 EUR 454.64
RUB 5.80 CNY 56.53
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Новые случаи коронавируса в Павлодарской области – из числа контактных

12 Июня 2020 09:48
Поделиться:
Новые случаи коронавируса в Павлодарской области – из числа контактных

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области зарегистрировано два новых случая заражения коронавирусной инфекции с симптомами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Елжан Биртанов ознакомился с работой родильного дома в Шымкенте
630 бессимптомных носителей коронавируса зарегистрировано за прошедшие сутки в РК За прошедшие сутки в РК выявлено 314 заболевших коронавирусом: прирост - 2,3% Украинские кинотеатры могут заработать со 2 июля

«Коронавирус выявлен у женщины, 1966 года рождения, и мужчины, 1969 года рождения, проживающих в городе Павлодаре. Заболевшие жаловались на гиперемию зева, редкий кашель, слабость, недомогание, повышение температуры тела, снижение вкуса и обоняния», - сообщили журналистам в пресс-службе акима Павлодарской области со ссылкой на межведомственную комиссию по нераспространению COVID-19.

У одного из пациентов – хронический бронхит, признаки пневмонии, липоматоз передне-нижнего средостения, добавил источник. Оба заболевших контактировали с людьми, у которых ранее подтверждался диагноз КВИ. ПЦР-исследования подтвердили коронавирусную инфекцию.

«Пациенты госпитализированы в инфекционный стационар Павлодара, состояние удовлетворительное. Проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом, круг контактных лиц установлен. Силами филиала ЦНЭ проведена заключительная дезинфекция в очагах», - дополнили в МВК.

Противоэпидемические мероприятия в регионе продолжаются. По состоянию на 23:59 часов 11 июня в Павлодарской области зарегистрировано 298 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.


Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив