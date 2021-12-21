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Новые системы ускоренной проверки COVID-паспортов установлены в Азербайджане

21 Декабря 2021 22:28
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Новые системы ускоренной проверки COVID-паспортов установлены в Азербайджане

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Проверки COVID-паспортов в торговых центрах Азербайджана ускорены с помощью новых систем, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Тренд.

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Как сообщается, на входах в торговые центры установлены новые системы ускоренной проверки COVID-паспортов, которые устранят скученность и упростят проверку.

Системы установлены в 28 Mall, Gənclik Mall, Dəniz Mall, Port Baku Mall и Gəncə Mall.

Посетили смогут быстрее пройти в торговые центры, отсканировав QR-код, указанный на COVID-паспорте, или проведя через прибор удостоверение личности. На экране появятся данные гражданина, который, не задерживаясь, сможет двигаться дальше.

До нововведения наличие COVID-паспорта проверялось службой безопасностью по FIN-коду гражданина (аналог ИИН), QR-коду на распечатанном документе и по документу в мобильном телефоне. Такая проверка создавала длинную очередь перед входом в здание и усложняла работу персоналу торговых центров, особенно во время наплыва посетителей.

Как известно, COVID-паспорта смогут получить только граждане, прошедшие полную вакцинацию.

Сегодня в Азербайджане более 4,6 млн человек получили две дозы вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 и считаются полностью привитыми, сообщает Оперативный штаб при Кабмине. Бустерные дозы вакцины против COVID-19 получили 1 млн 284 тыс. человек.

Таким образом, на сегодняшний день полностью привито 45,7% населения страны. В стране используются вакцины CoronaVac, AstraZeneca, «Спутник V» и Pfizer.




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#Азербайджан   #Коронавирус в мире  
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Автор:

Серикбол Кошмаганбетов

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