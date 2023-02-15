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Новые штрафы за нарушения правил по охране лесов вводят в Казахстане

15 Февраля 2023, 13:14
Новые штрафы за нарушения правил по охране лесов вводят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Правительство Казахстана вводит изменения в приказ об утверждении базовых ставок для исчисления размеров вреда, причиненного нарушением лесного законодательства страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В новой редакции документа предусмотрены следующие дополнения:

- за повреждение сенокосов и пастбищных угодий за 1 квадратный метр предусмотрен штраф в 3 МРП (10 350 тенге);

- за незаконную раскорчевку мест рубок и гарей за 1 квадратный метр – 0,5 МРП (1725 тенге);

- за незаконное возведение построек и устройство складов за 1 квадратный метр – 2 МРП (6900 тенге).

- за нарушение правил добычи живицы и древесных соков за 1 литр – 0,5 МРП (1725 тенге);

- за нарушение правил заготовки второстепенных древесных ресурсов за 1 квадратный метр – 1 МРП (3450 тенге).

Также в приказе предусмотрены базовые ставки за незаконное добывание, заготовку, повреждение или уничтожение растений, занесенных в Красную книгу, и за незаконную порубку, уничтожение и повреждение деревьев и кустарников, произрастающих в черте городов или населенных пунктов.

Новые ставки вступают в силу 25 февраля текущего года.


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