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Новые штрафы за нарушение ПДД намерены ввести в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
22 Февраля 2023, 14:13
Новые штрафы за нарушение ПДД намерены ввести в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане могут появиться новые штрафы за нарушение правил дорожного движения. Законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях» размещен на портале Открытые НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, согласно поправкам, претерпела изменения статья 593. «Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения».

В ней появился новый пункт, предусматривающий наказание за перевозку пассажиров вне кабины авто, а также за допущение их высовывания в оконные проемы и люки транспортного средства, открывание дверей, совершение других подобных действий во время движения. За эти действия установлен штраф в 10 МРП (34 500 тенге). Если же пассажиры во время движения оказались вне салона автомобиля, то придется выплатить штраф в 10 МРП.

Кроме того, в статью 596 добавлен пункт о том, что за выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом, совершенный лицами с инвалидностью, предусмотрен штраф в 30 МРП (103 500 тенге).

В случаях, когда при этом повреждены другие авто, грузы, дороги, дорожные и прочие сооружения и имущество, то установлено лишение права на управление авто на срок девять месяцев.

Также добавлен пункт о том, что за движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения, а также за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона, пересечение организованной транспортной или пешей колонны, либо занятие места в ней за выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, которые привели к повреждению транспортных средств, грузов, дорожных и иных сооружений либо имущества, причинившее материальный ущерб, грозит лишение права на управление автотранспортом на срок девять месяцев.


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