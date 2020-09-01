Новые школы на 9 тысяч ученических мест открыли в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 сентября открыли три школы и три новых корпуса на территории действующих учебных заведений. Это позволило снять трехсменное обучение в четырех школах – № 31, 40, 53, 85, а также разгрузить шесть переуплотненных школ – № 12, 58, 71, 75, 76, 84, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Общее количество мест в две смены составляет почти 9 тысяч ученических мест. Сегодня аким столицы Алтай Кульгинов посетил ряд новых учебных заведений.

«Перед нами стоит важная задача по обеспечению школьников местами и созданию комфортных условий для обучения. Школа, расположенная по ул. Сауран, 5/1, в две смены создает 2400 ученических мест. Для жителей данного района ранее не было учебного заведения. Новая школа снимает вопросы трехсменного обучения школ № 59 и 85, переуплотненность в школах № 76 и 75. Школу оборудовали кабинетом интерактивного развития, онлайн-студией для дистанционного обучения. В студии учителя могут записывать онлайн-уроки, проводить вебинары и прямую трансляцию. Подобную практику в дальнейшем будем применять и в других школах», – отметил Алтай Кульгинов.

Аким столицы также посетил IT школу-лицей № 8 (ул. Сейфуллина – Омарова, в две смены 1800 мест). Прежнее здание школы, которое было построено почти 60 лет назад, было признано аварийным. На протяжении последних лет дети обучались в зданиях школ № 56 и 16. Новая школа оборудована IT- и STEM-кабинетами – учащиеся смогут создавать 3D-объекты, моделировать роботов, применять научно-технические знания сразу на практике. Кроме того, в школе есть кабинет инклюзии и педагогическо-психологической коррекции – заниматься с детьми с особыми потребностями будут специально обученные педагоги.

Обучаться в стенах школы будут учащиеся начальных классов в формате «дежурных групп» – в классе не более 15 детей, на партах прочертили рассадку в шахматном порядке. Установлены дезинфицирующие тоннели, антисептики, разметки о соблюдении социальной дистанции и памятки о необходимости носить маски.

Всего в текущем году в столице будет построено и введено в эксплуатацию 12 школ, что в два раза больше, чем в прошлом году. Еще 12 школ будет построено в 2021 году.