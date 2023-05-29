Новые схемы мошенничества зарегистрировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области зарегистрировали новые мошеннические схемы, связанные с участием в финансовых проектах и трудоустройством в крупные компании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Старший оперуполномоченный по особо важным делам управления криминальной полиции Виталий Подчернин на брифинге сообщил, что жителям региона аферисты предлагают купить акции популярных компаний типа «КазМунайГаз», помочь с работой в «Газпроме», получить выплаты от государства, брокерство, трейдинг, раскрутку деньги.

В качестве примера он привел ситуацию, в которой оказался 22-летний житель Петропавловска. На YouTube он нашел объявление о заработке в инвестиционном фонде компании «КазМунайГаз». Прошел по ссылке, оставил контактные данные. Через несколько дней ему позвонил неизвестный мужчина, который представился рекламным агентом и пояснил, что работа заключается в трудоустройстве людей в криптоконтору. Но для участия в проекте необходимо вложить собственные средства. В дальнейшем потерпевший выполнял инструкции, вкладывал собственные денежные средства в криптоприложениях. После нескольких дней он оплатил налоговый код и пеню за хранение денег на счету. Мнимый работодатель перестал выходить на связь. Молодой человек лишился 700 тыс. тенге.

Другой пример – схема заработка на бирже. На нее попалась 50-летняя горожанка. Она должна была инвестировать в нефтяную компанию. Она тоже выполняла все инструкции «работодателя», якобы делала ставки на финансовой бирже. Через некоторое время потерпевшей сообщили, что для вывода денежных средств необходимо оплатить страховку. В результате женщина потеряла 1,5 млн тенге.

«В подобных схемах потерпевшему на первоначальном этапе могут выплачивать незначительные суммы денежных средств, показывать фейковые графики с повышением процентных ставок на ценные бумаги. Цель мошенника - заинтересовать свою жертву большими суммами выигрышей и добиться вложения денежных средств. Население, не обладая достаточным уровнем финансовой грамотности, вовлекается злоумышленниками в подобные проекты, которые находят на популярных видеохостингах и социальных сетях», - отметил В.Подчернин.

Он добавил, что и старые схемы мошенничества никуда не исчезли. По-прежнему североказахстанцы лишаются средств при покупке и продаже товаров в социальных сетях и на сайтах объявлений, из-за звонков мнимых сотрудников банка.