Новые сенаторы, старт выборов в Мажилис и успехи спортсменов – обзор недели

22 Января 2023, 14:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Насыщенной на политические события, вызвавшие широкий резонанс не только в нашей стране, но и во всем мире, была прошедшая неделя. Подробнее о том, чем запомнились ушедшие семь дней – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

ПРЕЗИДЕНТ

Насыщенной стала уходящая неделя для Президента РК. В рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия саммита «Неделя устойчивого развития Абу-Даби». В мероприятии также приняли участие Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Анголы Жуан Лоренсу, министр иностранных дел Египта, президент 27-й сессии Конференции ООН по изменению климата COP27 Самих Шукри, а также политики, лидеры в сферах возобновляемой энергии, технологического развития и инноваций, инвесторы и предприниматели. ADSW 2023 – это глобальная инициатива, продвигаемая ОАЭ для поддержки международных усилий процесса устойчивого развития.

В ходе саммита Глава государства поблагодарил шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за организацию масштабного международного мероприятия, на котором будут обсуждаться актуальные темы глобального уровня. Президент назвал общей задачей решение вопросов устойчивого развития в целях более чистого и «зеленого» будущего.

«К нашему общему сожалению, в условиях растущей геополитической нестабильности и отсутствия энергетической безопасности тема климатических изменений отошла на второй план. Из-за повышения глобальной температуры урожайность самых важных сельскохозяйственных культур, обеспечивающих более 66% калорий, потребляемых в мире, может существенно снизиться. Существует также серьезный риск нехватки пресной воды. Согласно докладу ООН, к 2050 году из-за изменения климата дефицит питьевой воды грозит затронуть более 5 миллиардов человек. В конечном счете это может подорвать всемирную систему обеспечения продовольствием, а также энергетическую, городскую и экологическую системы. Все это требует срочных и эффективных действий, и не только политических. Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По итогам визита было опубликовано совместное заявление Президентов Казахстана и ОАЭ.

Под занавес недели Президент РК Касым-Жомарт Токаев побывал в Костанайской области, где ознакомился с последствиями порыва теплотрассы в Рудном, посетил теплоцентр в Лисаковске. По приглашению одной из жительниц Рудного побывал у нее в квартире, чтобы удостовериться в восстановлении теплоснабжения в жилых домах.

Горожанка Олеся Геря поблагодарила всех сотрудников за оперативную работу по подаче отопления. Во время встречи с жителями Рудного, пострадавшими в результате порыва теплотрассы, Президент заявил о недопустимости подобных трудностей в жизни граждан. Глава государства поручил руководству Костанайской области и города оперативно нормализовать ситуацию.

ВЫБОРЫ В СЕНАТ

В Центральной избирательной комиссии РК подвели итоги выборов депутатов Сената, прошедших 14 января. «Установлено, что выборы состоялись во всех 17 областях РК, а также в городах Астана, Алматы и Шымкент. Всего в списки выборщиков были включены 3 167 депутатов маслихатов всех уровней. В избирательные бюллетени были включены 55 кандидатов», - сказал заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров на заседании Центризбиркома.

Спикер сообщил результаты на основании протоколов избирательных комиссий областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента, назвав имена баллотировавшихся, набравших более 50% голосов.

ВЫБОРЫ В МАЖИЛИС ПАРЛАМЕНТА И МАСЛИХАТЫ

На уходящей неделе Глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса состоятся 19 марта 2023 года. Выборы депутатов маслихатов всех уровней назначены Центральной избирательной комиссией на этот же день. Также Президент РК подписал Указ о роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва. Позже Глава государства подписал Указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней.

В субботу стало известно, что Центральная избирательная комиссия Казахстана допустила к выборам в Мажилис 7 политических партий.

ОБЩЕСТВО

На этой неделе православные отметили Крещение Господне. Во многих населенных пунктах спасатели оборудовали проруби и организовали круглосуточное дежурство. Чрезвычайных ситуаций во время проведения православного праздника не зарегистрировано. В Атырауской области в купаниях в прорубях приняли участие 3123 жителя, в том числе 293 ребенка.

В Казахстане может появиться омбудсмен для людей с особыми потребностями. Документ о создании такого института размещен на портале Открытые НПА.В тексте постановления указано, что основными целями Уполномоченного являются обеспечение гарантий прав и законных интересов социально уязвимых категорий населения, указанных в приложении к настоящему Указу, а также восстановление их прав и свобод во взаимодействии с государственными и общественными институтами.

Во многих регионах страны продолжаются снегопады, установились сильные морозы. С начала зимы дорожники вызволили из снежного плена около 4 тысяч транспортных средств. Помощь оказана более чем 8 тысячам пассажирам. Об этом сообщили в Комитете автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Всего зимним содержанием охвачено 25 тысяч км автомобильных дорог республиканского значения. Для этих целей мобилизовано 1 408 единиц снегоуборочной техники. Тем не менее, по-прежнему наблюдается нехватка техники. По словам специалистов, для решения проблемы необходимо около 400 единиц спецтехники, из которых 141 будет закуплена и задействована уже в текущем сезоне.

СПОРТ

Внимание любителей тенниса на уходящей неделе приковано к турниру Australian Open, где 25-я ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина обыграла американку Даниэль Коллинз, занимающую 11-ю строчку рейтинга WTA, со счетом 6:2, 5:7, 6:2 в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Матч продолжался 1 час 26 минут. Счет в личных встречах стал 2:1 в пользу лидера женской сборной Казахстана. Ранее Рыбакина никогда не выходила в четвертый круг Australian Open.

В воскресенье Елена Рыбакина сенсационно обыграла первую ракетку мира Игу Свёнтек из Польши в четвертом круге Australian Open. Первая ракетка Казахстана уверенно победила со счетом 6:4, 6:4.

Тем временем в Лейк-Плэсиде (США) на зимней Универсиаде казахстанские спортсмены борются за награды. Казахстанский биатлонист Александр Мухин принес стране восьмую медаль. Студенческая сборная Казахстана по хоккею уступила Канаде в полуфинале Универсиады-2023 в Лэйк-Плэсиде и сыграет в матче за третье место.