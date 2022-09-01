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Новые сенаторы принесли присягу

Автор:  
Анеля Касымова
1 Сентября 2022, 13:18
Новые сенаторы принесли присягу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Церемония принесения присяги прошла в Сенате Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«24 августа состоялись выборы депутатов сената во вновь образованных Абайской, Жетысуской, Улытауской областях. И наши ряды пополнили 6 сенаторов. Поздравляю вновь избранных депутатов с победой на выборах. Вы трудились в разных сферах, много лет успешно работали в регионах, надеемся, что теперь вы с честью будете исполнять свои депутатские обязанности, широко используя свой опыт законотворческой деятельности», - сказал председатель Сената Маулен Ашимбаев.

Среди вновь избранных депутатов Аргынбекова Айнур Серикбайкызы, Байахметов Бакытжан Какенкаджиевич, Медебаев Советбек Турсынулы, Сарыбаев Галиаскар Тулендиулы, Толамисов Амангельды Габдылкаримулы, Шайдаров Серик Жаманкулулы.

«Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата», - говорится в клятве.

По итогам заседания Сената, они были избраны в состав постоянных комитетов палаты. В состав комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам вошли А. Аргынбекова, С. Медебаева, А. Толамисова. В состав комитета по финансам и бюджету избран Б. Байахметов, в состав комитета по международным отношениям, обороне и безопасности - Г. Сарыбаев, в состав комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству - С. Шайдаров.


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