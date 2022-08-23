Новые сценарии мошенничества появились в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В полиции Алматы сообщили о том, как мошенники обманывают граждан, представляясь сотрудниками банков и правоохранительных органов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой Polisia.kz.

В криминальной полиции города обратили особое внимание на вид мошенничества, набирающий обороты.

«Его схема такова: потерпевшему звонят на мобильный телефон, представляются сотрудниками полиции или сотрудниками службы безопасности какого-либо банка и сообщают о попытке оформления на его имя кредита. Также интересуются о наличии денег на счетах. Если потерпевший сомневается в правдивости данного разговора, лжесотрудники банка говорят, что с ними сейчас свяжутся сотрудники правоохранительных органов. Далее вступает в разговор лжесотрудник полиции, называя себя руководителем департамента полиции, либо прокуратуры, сообщая фамилии действующих руководителей этих служб (чьи данные и должности находятся в свободном доступе в интернете) и настойчиво требуют выполнить гражданский долг в поимке мошенника, который, якобы, пытается оформить кредит. Для этого звонивший сообщает, что необходимо снять имеющиеся на счетах денежные средства и отправить их на, якобы, безопасный счет банка. Затем он предоставляет реквизиты карт, принадлежащие на самом деле гражданам РК, которые, как далее выясняется, продали свои реквизиты и карты, с целью получения щедрого вознаграждения. А потерпевший, тем временем, опасаясь за свои сбережения, поддавшись влиянию мошенников, идет на поводу настоящих преступников и собственноручно отправляет им деньги», - сообщил начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

По словам спикера, есть и несколько другая интерпретация сценария, когда злоумышленники убеждают жертву взять в нескольких банках кредит, ссылаясь на результативность этой спецоперации. Некоторые потерпевшие несколько дней выполняют требования мошенников, будучи уверенными, что это исключительно служебная необходимость и они действительно помогают полиции.

«При этом лжесотрудники строго запрещают «участнику спецоперации» кому-либо сообщать об этом. На самом деле этот психологический трюк хорошо действует на людей преклонного возраста, которые не всегда смогут быстро сориентироваться и трезво оценить сложившуюся ситуацию. И еще пожилые люди очень доверчивы, поэтому они чаще всего бывают обманутыми», – добавил Науатов.