Новые саженцы сосны сломал нетрезвый мужчина в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В ОП Аршалынского РОП поступило сообщение акима района о повреждении на территории населенного пункта новых саженцев сосны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По данным полиции, сумма ущерба составила 425 тыс тенге.

Стражи порядка установили злоумышленника. Им оказался 22-летний местный житель.

Выяснилось, что 30 мая находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодой человек вырвал один из саженцев, 4 других повредил, сломав ветви.

«Начато досудебное расследование по статье «Хулиганство», - сообщили в полиции региона.