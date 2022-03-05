Новые рейсы, мастер-план развития и удобство для пассажиров: как столичный аэропорт возрождается после коронакризиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Авиационная отрасль приходит в себя после затяжного простоя. В Казахстане восстанавливаются авиасообщения, возобновляются рейсы, открываются новые направления. За 2021 год Международный аэропорт Нур-Султана смог обслужить около пяти миллионов пассажиров. О том, чем сегодня живет главный аэропорт страны, и что его ждет в ближайшем будущем, рассказал председатель правления АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» Габит Тажимуратов в интервью МИА «Казинформ».

- Габит Калиевич, в свете последних январских событий в стране, хотелось бы спросить, как в это непростое время функционировал столичный аэропорт?

- Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев во время введения чрезвычайного положения в Казахстане не вводил ограничений, работал в штатном режиме. В стране был объявлен «красный» уровень террористической угрозы, соответственно все службы аэропорта были переведены в усиленный режим работы, в том числе служба авиационной безопасности. На каждом входе и выходе столичного аэропорта была установлена первая линия досмотра для тщательной проверки всех граждан входящих в терминалы. С момента введения ЧП был организован оперативный штаб и мобилизованы все силовые структуры, дислоцированные в аэропорту, а также прибывшие на усиление военные части столицы. Весь личный состав ЛОП (линейного отдела полиции) в аэропорту города Нур-Султан, ДП на транспорте, ПС КНБ РК совместно с сухопутными войсками ВС МО РК круглосуточно осуществляли охрану общественного порядка и обеспечивали безопасность в аэропорту города Нур-Султана во время ЧП.

- Вы два года руководите аэропортом столицы, расскажите, с какими трудностями Вы столкнулись за этот период?

- Вы правильно отметили, в декабре 2021 года исполнилось ровно два года с момента моего назначения на пост председателя правления. Через пару месяцев началась пандемия COVID-19. Кризис коронавируса «накрыл» практически все аэропорты в мире. Мы не стали исключением, во всем мире были введены ограничения, прекратили полеты более 70 тыс. воздушных судов. Решать вопросы, связанные с новой болезнью, пришлось практически с «колес». Мы первыми встречали рейс из Уханя с эвакуированными казахстанцами, наши сотрудники из медицинского пункта были на передовой и работали в режиме нон-стоп. Аэропортом было выделено на борьбу с коронавирусом свыше 500 миллионов тенге. На эти средства были приобретены медицинские перчатки и маски, антисептики, санитайзеры и противочумные комбинезоны. Также нами были установлены тепловизоры, которые моментально считывают температуру тела пассажира на расстоянии.

Несколько раз в день проводилась дезинфекция всех помещений и прибывающих воздушных судов. Это только в первые дни распространения вируса. Необходимо отметить, что до сих пор не разработан механизм возмещения данных средств. Тарифы аэропорта остались неизменными.

Остановились рейсы, существенно сократились доходы, возник риск неисполнения текущих обязательств и невыплаты заработной платы. Остро стоял вопрос о сохранении кадров и недопущении потери квалифицированных специалистов. В тот период аэропорт был практически на грани банкротства, в том числе из-за неподъемных займов перед банками.

Как руководитель главного аэропорта страны я усилил менеджмент предприятия. Пригласил на работу лучших и достойных специалистов из авиационной отрасли. В коллективе сейчас трудятся четыре бывших директора казахстанских аэропортов. Новой командой мы пересмотрели стратегию аэропорта и диверсифицировали свою деятельность. В условиях остановки пассажирских рейсов и локдауна нами был сделан акцент на привлечение грузовых и транзитных рейсов. Пересмотрена тарифная политика. Благодаря экстренным мерам удалось не допустить резкого снижения доходов и сохранить финансовую устойчивость предприятия.

Более 2000 сотрудников аэропортов городов Нур-Султана и Кокшетау (филиал предприятия) сохранили свои рабочие места. Кадровые показатели улучшились в разы, кроме того была остановлена текучесть кадров. Минимальная заработная плата на предприятии выросла почти на 30%. Во время «коронакризиса» мы смогли в полной мере выплатить все социальные обязательства перед своими работниками.

Необходимо отметить, что в аэропорту достаточно расширенный соцпакет. Предоставляется бесплатная развозка и медицинский осмотр. Наш персонал постоянно обучается и проходит сертификацию. В профессию приходят молодые специалисты, которые закончили профилированные учебные заведения, обучаются у старшего поколения. Это нас не может не радовать!

- После того как снизилось количество рейсов, соответственно упали доходы аэропорта. Каким образом вы справлялись с этой ситуацией?

- Вы правы, количество рейсов резко сократилось. До коронакризиса мы обслуживали более 100 рейсов в день. Сейчас мы принимаем 60-70 рейсов в сутки. С постепенным снятием ограничений, ситуация улучшается. Возобновлены рейсы по 10 международным направлениям из 40 выполнявшихся в доковидный период. С целью сохранения финансовой устойчивости, менеджментом Аэропорта была пересмотрена стратегия и предприняты беспрецедентные усилия по развитию других видов доходов. После резкого падения пассажирских перевозок мы переориентировались на транзитные грузоперевозки.

В результате переориентации деятельности аэропорта удалось привлечь большой объем регулярных транзитных рейсов на большегрузных воздушных судах с целью дозаправки.

В период закрытия границ между странами многие авиакомпании стали использовать наш аэропорт в качестве транзитной остановки на пути из Европы в Азию и обратно. Пересмотреть свою политику и сделать ставку на грузовые мультимодальные и транзитные перевозки – было правильным решением.

В то же время были предприняты меры по финансовому оздоровлению и оптимизации операционных расходов, в том числе:

- консервация помещений в терминалах аэропорта;

- сокращение расходов на коммунальные услуги (электроэнергия, отопление, подача воды);

- сокращение прочих расходов (приобретение основных средств, запасных частей, обучение, командировки и канцелярские товары);

- получены отсрочки по выплате займов и обязательств перед банками.

Это позволило снизить операционные расходы на 1,8 млрд. тенге в 2020 году. Также была существенно сокращена инвестиционная программа на развитие инфраструктуры аэропорта с 4,1 млрд. до 500 млн. тенге.

Все эти мероприятия позволили нам избежать дефолта в это трудное время.

- Как развивается грузовая инфраструктура в аэропорту?

- Развитие грузовой инфраструктуры, расширение карго-терминалов – для нас приоритетное направление. Идеальное географическое расположение аэропорта снижает расходы грузовых авиакомпаний при перелетах из Китая в Европу, а предложенные конкурентоспособные цены на наземное обслуживание и авиатопливо послужили дополнительным стимулом для привлечения транзитных рейсов из других аэропортов и стран. Нужно отметить, что Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев имеет лучшую наземную инфраструктуру и специальное техническое оборудование в Центральной Азии, что позволяет быстро и качественно обслуживать рейсы. Взлетно-посадочная полоса аэропорта одна из лучших в Центральной Азии. Она соответствует категории IIIА ИКАО и позволяет принимать и выпускать все типы воздушных судов практически в любую погоду. В основном транзитные грузовые рейсы выполняются на большегрузных самолетах, и им требуется большой объем заправки. Уникальная система заправки воздушных судов в свою очередь сокращает трату времени на предполетные процедуры и позволяет ускоренно обслуживать авиакомпании. К примеру, заправка 100 тонн топлива для большегрузного лайнера занимает всего 30-40 минут.

Вот такими «фишками» мы смогли привлечь своих клиентов, которые помогли нам выйти из кризиса. Сейчас наш аэропорт обслуживает более 2000 грузовых транзитных рейсов в год, тогда как до «коронавирусные» годы цифра не достигала даже 50 транзитных грузовых рейсов.

Аэропорт развивает грузовые авиаперевозки, как одно из основных направлений стратегий развития.

- Какими характерными особенностями отличается аэропорт столицы?

- Я хочу отметить, что наш аэропорт является вторым по величине международным аэропортом в стране и обслуживает воздушные суда всех типов без ограничения взлетной массы.

Каждый аэропорт по-своему уникален. Это зависит от его пассажиропотока, взлетной полосы и даже климата. В каждой гавани свои сложности, однако, что одинаково везде – так это высокий уровень ответственности. Поэтому работа в аэропорту требует запредельной концентрации. Столичный аэропорт требует особого подхода к работе. За 2 года моего руководства тут, мы смогли сделать многое и поставить работу на высокий уровень. Конечно безопасность, коммерческая и финансовая устойчивость важны для нас, но мы много внимания уделяем удобству и сервису для пассажиров и бизнес-партнеров аэропорта. В пассажирских терминалах был существенно расширен спектр услуг и сервиса для пассажиров. У нас доступны магазины и пункты питания с разным ценовым диапазоном для всех категорий граждан. Представлены известные мировые бренды, как в ритейле, так и в общепите.

Для особо важных персон были открыты новые бизнес-залы. Бизнес-зал внутренних рейсов был реконструирован в начале лета.

Помимо этого, летом прошлого года в столичном аэропорту презентовали открытие новой услуги – Fast track, которая является идеальным решением для пассажиров, которые ценят свое время.

Несмотря на введенные COVID-ограничения, мы не останавливали нашу инвест-программу и продолжали модернизировать наше оборудование и спецтехнику.

В этом году мы закупили 5 современных снегоуборочных машин, которые существенно ускорят очистку ВПП и перрона, что позволит аэропорту непрерывно работать в любых погодных условиях. Ведь многие аэропорты не успевают в зимнюю пору чистить ВПП и места стоянок ВС от снега. Для примера: обильный снегопад в Стамбуле, привел к закрытию аэропорта на несколько суток, что парализовало воздушный транспорт Турции. Нужно учесть, что аэропорт Нур-Султана - один из самых северных аэропортов в мире, и благодаря имеющейся современной технике, и квалифицированному персоналу наземной службы аэропорта, мы готовы к любым погодным аномалиям.

Модернизируется телекоммуникационная и IT-инфраструктура. У нас в приоритете задачи внедрения систем, повышающих комфорт и безопасность пассажиров, а также схем, улучшающих взаимодействие с авиаперевозчиками.

Внедрен сервис цифровых документов, мы были первым аэропортом страны, который внедрил эту услугу. Только после нас последовали такие крупные города как Алматы и Шымкент. Благодаря этому сервису у пассажиров внутренних рейсов появилась возможность предъявить цифровое удостоверение личности через приложение eGov Mobile для подтверждения личных данных.

Также для удобства граждан, посещающих аэропорт, повсеместно вводится оплата посредством мобильных приложений банков. Модернизируется автоматизированная система парковки. Теперь автомобилистам не нужно иметь при себе наличные и искать паркомат, чтобы быстро оплатить услуги парковки. Мы первыми внедрили Аshyq среди всех аэропортов.

Удобства пассажиров и партнеров для нас приоритетное направление в развитии аэропорта.

- Через службы аэропорта проходит огромное количество грузов и большой пассажиропоток. Какими количественными показателями в этом аспекте Вы можете похвастаться?

- В целом, у нас не плохие производственные показатели по итогам 2021 года.

Мы в 2021 году обслужили 4,8 млн. пассажиров, это больше на 58% за аналогичный период 2020 года, и чуть ниже показателя 2019 года, когда пассажиропоток составил 5,1 млн. Это очень хороший показатель, особенно учитывая фактор ограничений на международные рейсы, число которых было ниже на 58% по отношению к 2019 году. В 2021 году существенно увеличился пассажиропоток по внутренним направлениям. Рост составил 22,4% по сравнению с доковидным 2019 годом.

Грузопоток также пошел на увеличение. Количество обработанного груза за 2021 год выросло на 48%. Всего за 2021 год было выполнено почти 29 тысяч рейсов, рост составил 55%.

В 2021 годы мы смогли обслужить свыше 3000 транзитных рейсов и существенно повысить объемы заправок авиакеросина. В 2021 годы мы заправили свыше 250 тысяч тонн, в том числе 142 тысячи тонн - собственная реализация аэропорта. Это на 36% выше заправок бывшего рекорда, достигнутого в 2019 году. Собственные же продажи аэропортом топлива выросли в 9 раз.

Выручка аэропорта выросла почти в 3 раза с 22 млрд. тенге в 2019 году до 63 млрд. тенге в 2021 году.

Более 65% доходов аэропорта получено за счет обслуживания грузовых транзитных рейсов. За счет этих доходов мы смогли пройти кризисный период, не повышая тарифы, тем самым, снизив нагрузку на отечественные пассажирские авиакомпании.

Впервые за последние годы после ввода нового терминала, аэропорт вышел на операционную прибыль и погасил все текущие обязательства перед кредиторами.

Также в 2021 году обществом произведены инвестиции на сумму 4,3 млрд. тенге, в том числе на приобретение машин и оборудования.

Если бы не ограничения в поставках топлива в 4-м квартале прошлого года, эти показатели были бы еще лучше.

Необходимо отметить, что в состав АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» входит не только аэропорт г. Нур-Султан, но и аэропорт г. Кокшетау, являющийся филиалом общества. За 2020 и 2021 годы в аэропорт города Кокшетау было проинвестировано более 450 млн. тенге. В филиале работает свыше 130 человек, которые также своевременно получают заработную плату и премии, несмотря на то, что операционная деятельность филиала убыточна. В настоящее время мы вышли с инициативой о передаче аэропорта Кошетау в ведение местного исполнительного органа, так как именно он определяет политику развития области, необходимость авиасообщения региона с крупными городами и, соотвественно, экономическую целесообразность содержание воздушной гавани.

- Какая работа ведется в направлении открытия новых рейсов?

- Мы постоянно ведем работу в этом направлении. Несмотря на СOVID-ограничения, авиакомпании в 2021 году был открыт ряд новых направлений из Нур-Султана.

В середине декабря российская авиакомпания (Nordwind) запустила регулярные пассажирские перевозки по маршруту Калининград – Нур-Султан. Первый рейс компании вылетел 19 ноября. Также авиакомпания намерен запустить рейс Сочи – Нур-Султан уже в марте. Уральские авиалинии теперь из столицы летают в Красноярск, Екатеринбург, Жуковский. Возобновились рейсы во Франкфурт, Будапешт, Новосибирск, Варшаву.

Привлечены грузовые и пассажирские авиакомпании. Казахстанские авиакомпании также открывают новые направления: FlyArystan открыл рейсы в Кутаиси и Шарджу.

- В 2021 году аэропорт отметил юбилей – 90 лет со дня основания. Какие этапы развития воздушной гавани можно отметить?

- Есть такое популярное выражение: у человека без прошлого нет будущего. Так и с аэропортом, без прошлого - нет будущего. У нашего предприятия богатая история. Нам есть что показать, рассказать и чем поделиться. 1 декабря 1931 года, началось регулярное воздушное сообщение между Семипалатинском и Акмолинском, этот день считается днем образования предприятия. Хотя строительство самого первого терминала началось в далеком 1930-м году.

Символично: спустя 90 лет, 1 декабря ранним рейсом из столицы вылетел самолет сообщением Нур-Султан - Семей, пассажиры которого в торжественной обстановке, под звуки оркестра проходили регистрацию.

Ознакомиться с краткой историей развития аэропорта можно на интернет-ресурсах предприятия, а также в переходной галерее между терминалами. В рамках юбилейных мероприятий совместно с одним из банков выпущена тематическая банковская карта с дизайном аэропорта, а также в свет вышел иллюстрированный фотоальбом, в котором подробно описана история аэропорта и представлены эксклюзивные исторические фотографии, ранее нигде не публиковавшиеся.

Сегодня международный аэропорт Нурсултан Назарбаев является одним из крупнейших аэропортов в стране. Воздушная гавань столицы находится на втором месте среди наиболее загруженных аэропортов стран Центральной Азии, а также на 12-м месте среди наиболее загруженных аэропортов всего постсоветского пространства.

Воздушная гавань на сегодня является базовым для основных отечественных и ряда иностранных авиакомпаний. Максимальный тип принимаемых воздушных судов: Боинг Б-747-800, Руслан АН-124 и классом ниже.

На сегодня аэропорт имеет всю необходимую инфраструктуру для предоставления услуг как пассажирам, так и авиакомпаниям согласно лучшим мировым практикам. Благодаря развитию цифровых возможностей, пассажиры могут производить онлайн-регистрацию, отслеживать рейсы, оплачивать услуги аэропорта, в том числе через приложение NQZ, разработанное аэропортом.

Развитие аэропорта столицы проводится в соответствии с международными стандартами ИАТА и ИКАО. Являясь визитной карточкой государства, столичная воздушная гавань делает все возможное по созданию благоприятных условий для пребывания гостей и пассажиров Нур-Султана.

- Вы разработали и внедрили мобильное приложение NQZ. Чем оно удобно, полезно для пассажиров?

- В условиях COVID-19 авиатранспортная отрасль столкнулась с совершенно новой рабочей средой, в которой одним из первых приоритетов становится создание условий для пассажиров по взаимодействию с общей инфраструктурой аэропорта без необходимости физического контакта с персоналом и устройствами. 30 июля Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев внедрил мобильное приложение NQZ для скачивания пользователей систем IOS и Android. Развитие мобильного приложения аэропорта является наиболее актуальным и важным приоритетом развития компании в области ИТ.

Нужно понимать, что приложение NQZ разработано для повышения комфорта пассажиров и направлено на:

· создание удобной формы оплаты услуг аэропорта посредством QR-кода, а также оплату банковской картой;

· push уведомления об изменении статуса рейсов;

· создание удобного канала информирования пользователей о коммерческих сервисах в аэропорту;

· оптимизацию средств поиска и навигации в терминалах аэропорта;

· создание современного средства доставки информационных и функциональных сервисов пользователям;

· создание альтернативного удобного канала обратной связи с аэропортом.

Внедрение мобильного приложения уже сейчас дает пассажирам возможность начать управлять сервисами с помощью своих мобильных устройств.

- Вы отметили, что взлетно-посадочная полоса аэропорта одна из лучших. Есть ли в планах ее реконструкция?

- Безусловно, имеющуюся взлетно-посадочную полосу аэропорта Нур-Султана надо реконструировать в ближайшие годы. Она эксплуатируется без капитального ремонта уже 18 лет. В планах также строительство второй ВПП, открытие специальной экономической зоны и подведение железнодорожных путей. Все глобальные изменения делаются ради достижения двух целей. Первая – воздушная гавань Нур-Султана должна стать крупнейшей в Казахстане по пассажиропотоку и числу выполняемых рейсов уже в 2023 году. Вторая – более чем в четыре раза увеличить перевозку грузов в ближайшие пять лет.

Кстати, ВПП аэропорта была реконструирована в 2003 году и действительно нуждается в ремонте. Сейчас эта полоса загружена всего на 35%. Мы ожидаем, что к 2027–2028 году достигнем уровня потока, который потребует увеличения пропускной и строительства второй взлетно-посадочной полосы. Мы планируем поменять покрытие на полосе, рулежных дорожках и перроне, а также светосигнальное оборудование. Ремонт ВПП создаст временные неудобства, но проблему мы решим.

- Аэропорт станет кластерным, многофункциональным предприятием основным конкурентным преимуществом которого будут транспортные возможности - так ли это?

- Будет правильно превратить столичный аэропорт в аэротрополис, к которым можно отнести аэропорты Атланты, Нью-Йорка, Франкфурта, Амстердама и Сингапура. Все эти планы расписаны в «Концепции развития» до 2035 года. Мы планируем создать центр мультимодальных грузовых перевозок, обслуживания е-commerce и зоны свободной торговли. Планы грандиозные: цель - стать ведущим пассажирским и грузовым аэрохабом региона стран СНГ и Центральной Азии. Планируется увеличить пассажирооборот и рейсы, расширить маршрутную сеть. Также мы намерены построить ангары и расширить кэйтеринговый центр. Большое внимание будет уделяться развитию учебного центра подготовки квалифицированного авиационного персонала, а также повышению уровня сервиса для авиакомпаний и пассажиров. На первом этапе аэропорт планирует стать главными воротами страны по объему пассажиропотока и количеству выполняемых рейсов. На втором этапе планируется запустить мультимодальный транзитный центр и создать зону свободной торговли по примеру СЭЗ в аэропортах ОАЭ. Через 10-15 лет на территории аэропорта будет размещен уже целый город. В текущем году мы планируем разработать и утвердить мастер-план развития, который будет включен в генеральный план развития нашей столицы.

-Благодарим Вас за интервью!