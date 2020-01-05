Новые ректоры назначены в Павлодарском и Атырауском университетах
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новые ректоры возглавили Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова и Атырауский государственный университет им. Х. Досмухамедова, передает МИА «Казинформ».
Комиссия под председательством заместителя Премьер-Министра Бердибека Сапарбаева, председателя Сената Парламента Дариги Назарбаевой и других видных государственных и общественных деятелей рекомендовала к назначению ректором Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова Мейрама Бегентаева.
Первого руководителя вуза представил заместитель директора департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Ержан Иргебаев.
Мейрам Мухаметрахимович Бегентаев в разные годы занимал ответственные руководящие должности. Был проректором по стратегическому планированию, социальной и воспитательной работе ПГУ имени С. Торайгырова. С 2012 по 2016 годы являлся депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Его трудовой стаж включaет также работу на должности заместителя акима Павлодарской области. С апреля по декабрь 2019 года исполнял обязанности ректора Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова.
Ержан Иргебаев отметил, что программа развития и те цели, которые университет преследует, взяты за эталон всеми университетами республики.
Тем временем, в Атырау сегодня директор департамента последипломного образования Министерства образования и науки РК Адлет Тойбаев представил нового ректора Атырауского государственного университета имени Х. Досмухамедова Саламата Идрисова.
Об этом сообщает официальный сайт вуза.
Саламат Нурмуханович Идрисов окончил АГУ по специальности «математика и информатика», затем работал там же преподавателем, старшим преподавателем, деканом, с 2016 года занимал должность проректора по науке.
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