Новые ректоры назначены в Павлодарском и Атырауском университетах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новые ректоры возглавили Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова и Атырауский государственный университет им. Х. Досмухамедова, передает МИА «Казинформ».

Комиссия под председательством заместителя Премьер-Министра Бердибека Сапарбаева, председателя Сената Парламента Дариги Назарбаевой и других видных государственных и общественных деятелей рекомендовала к назначению ректором Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова Мейрама Бегентаева.

Первого руководителя вуза представил заместитель директора департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Ержан Иргебаев.

Мейрам Мухаметрахимович Бегентаев в разные годы занимал ответственные руководящие должности. Был проректором по стратегическому планированию, социальной и воспитательной работе ПГУ имени С. Торайгырова. С 2012 по 2016 годы являлся депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Его трудовой стаж включaет также работу на должности заместителя акима Павлодарской области. С апреля по декабрь 2019 года исполнял обязанности ректора Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова.

Ержан Иргебаев отметил, что программа развития и те цели, которые университет преследует, взяты за эталон всеми университетами республики.





Тем временем, в Атырау сегодня директор департамента последипломного образования Министерства образования и науки РК Адлет Тойбаев представил нового ректора Атырауского государственного университета имени Х. Досмухамедова Саламата Идрисова.

Об этом сообщает официальный сайт вуза.

Саламат Нурмуханович Идрисов окончил АГУ по специальности «математика и информатика», затем работал там же преподавателем, старшим преподавателем, деканом, с 2016 года занимал должность проректора по науке.



