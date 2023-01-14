Новые рекомендации ВОЗ по COVID-19: пять дней изоляции при бессимптомном течении болезни

14 Января 2023, 03:36

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила новые рекомендации по эпидемиологическим мерам при инфицировании COVID-19. Обновления коснулись руководства по использованию масок, процессу лечения и уходу за пациентами с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ВОЗ заявили, что маски продолжают оставаться ключевым средством против COVID-19. Организация продолжает рекомендовать населению использование масок вне зависимости от местной эпидемиологической ситуации, учитывая текущее глобальное распространение вируса. Маски рекомендуется носить после недавнего контакта с носителем коронавируса, а также всем, кто находится в людном, закрытом или плохо проветриваемом помещении. Ранее рекомендации ВОЗ основывались только на эпидемиологической ситуации.

Также ВОЗ сообщает, что пациенту с COVID-19 могут сократить срок изоляции, если у него отрицательный результат экспресс-теста на основе антигена. Без тестирования для пациентов с симптомами коронавируса в новых рекомендациях предлагается 10-дневная изоляция с момента появления симптомов. Ранее ВОЗ рекомендовала выписывать пациентов через 10 дней после появления симптомов и минимум еще три дня после их исчезновения.

Для тех, у кого положительный результат теста на COVID-19, но нет каких-либо выраженных симптомов, ВОЗ теперь предлагает 5 дней изоляции при отсутствии тестирования, по сравнению с 10 днями, которые рекомендовались ранее.

ВОЗ расширила рекомендации по применению препаратов нирматрелвир и ритонавир (известного также под торговой маркой «Паксловид»). Беременные или кормящие женщины с нетяжелым течением COVID-19 должны проконсультироваться со своим врачом, чтобы определить, следует ли им принимать этот препарат. Организация также рассмотрела фактические данные о двух других препаратах «сотровимаб» и «казиривимаб-имдевимаб» и сохраняет строгие рекомендации против их использования для лечения COVID-19. Эти препараты на основе моноклональных антител не обладают активностью или обладают пониженной активностью в отношении существующих в настоящее время вариантов вируса.