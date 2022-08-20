Новые рекомендации по вакцинации от оспы обезьян дали в Европе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило в пятницу, что страны Европейского Союза могут увеличить ограниченные запасы вакцины против оспы обезьян, вводя «группам риска» меньшие дозы прививки, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В сообщении Европейского агентства по лекарственным средствам говорится, что рабочая группа EMA по чрезвычайным ситуациям проанализировала данные о вакцине против оспы обезьян «Imvanex».

Эксперты Агентства считают, что при внутрикожном способе введение можно использовать меньшую дозу данной вакцины. Учитывая, что европейские запасы препарата ограничены, это означает, что на данном этапе открывается возможность вакцинировать больше людей.

Рабочая группа EMA рассмотрела данные клинического испытания с участием около 500 взрослых, где испытуемые получали вакцину как внутрикожной инъекцией, так и подкожно. В обеих способах вакцина применялась в виде двух доз с 4-недельным интервалом (не менее 28 суток).

Люди, получившие вакцину внутрикожно дозой 0,1 мл, что составляет одну пятую часть от дозы 0,5 мл, вводимую в организм человека подкожно, показали такой же уровень антител, как у тех, кто получил более высокую дозу подкожно.

При этом Европейское агентство по лекарственным средствам предупредило, что после внутрикожных инъекций существует более высокий риск местных реакций (например, длительное покраснение, утолщение или обесцвечивание кожи).

Пока в европейском органе по лекарственным средствам не располагают данными о максимальном количестве доз в объеме 0,1 мл, которые можно получать из разрешенной формы выпуска вакцины (0,5 мл суспензии). Рекомендуется использовать шприцы с малым объемом для оптимизации количества доз, которые можно извлечь.

Специалисты также подчеркнули важность правильного проведения внутрикожных инъекций, обращая внимание, что только медицинские работники, имеющие опыт внутрикожных инъекций, могут вводить вакцину таким образом.

Принимая во внимание рекомендации Европейского агентства по лекарственным средствам, национальные органы власти стран Евросоюза могут самостоятельно принять решение об использовании «Imvanex» в качестве внутрикожной инъекции в более низкой дозе в качестве временной меры для защиты групп риска во время текущей вспышки оспы обезьян, пока запасы вакцины ограничены.

«Imvanex» был впервые разрешен в исключительных обстоятельствах в 2013 году для защиты от оспы. После подачи заявки на расширение его использования 22 июля 2022 года препарат разрешен в ЕС для защиты от оспы обезьян.