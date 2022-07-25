25 Июля 2022 18:45

Новые регионы Казахстана получат свои коды для кадастровых номеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства опубликовал на портале Открытые НПА проект приказа, согласно которому будут внесены дополнения в перечень кодов, присваиваемых областям, городам республиканского значения, столице, районам и городам областного значения для формирования кадастровых номеров земельных участков. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, согласно документу, Абайской области присвоят код 23, Улытауской области – 25, а Жетысуская область получит код 24.

Городу Конаеву присвоят код Капшагая – 055. Город Курчатов в Абайской области получит код 217. Району Аксуат в Абайской области присвоят код 333.

Район Самар в Восточно-Казахстанской области получит код 334.

4 мая Указом Главы государства в Казахстане были образованы три новых региона, а также перенесен административный центр Алматинской области.

Глава государства постановил образовать Абайская область с административным центром в Семее. В регион вошли такие районы из Восточно-Казахстанской области, как Ақсуат, Абайский, Аягозский, Бескарагайский, Бородулихинский, Жарминский, Урджарский, Кокпектинский районов, а также города Семей и Курчатов.

Талдыкорган стал административным центром в Жетысуской области . В новый регион из Алматинской области вошли Аксуский, Алакольский, Ескельдинский, Каратальский, Кербулакский, Коксуский, Панфиловский, Сарканский районы, Талдыкорган и Текели. У лытауская о бласть образована с административным центром в городе Жезказгане. Из состава Карагандинской области в нее вошли Жанааркинский, Улытауский районы и города Жезказган, Каражал и Сатпаев.